Kastematojen vaikutus maaperän sääolosuhteisiin

Tuoreessa tutkimuksessa Stanfordin yliopiston tutkijat ovat tutkineet kastematojen roolia maaperän sääprosesseissa. Kastemadot tunnetaan kyvystään hajottaa orgaanista materiaalia ja sedimenttijyviä, mikä tekee niistä arvokkaita puutarhanhoidossa ja kompostoinnissa. Stanfordin maaperätieteen tohtoriopiskelijan Adrian Wackettin mukaan lierot kuluttavat maaperän jyviä ja säilyttävät suurimmat jyvät vatsassaan, mikä auttaa maaperän hajoamisessa ja ravinteiden vapautumisessa.

Vaikka lieroista voi olla hyötyä kontrolloiduissa ympäristöissä, ne voivat kuitenkin muodostaa uhan, kun ne joutuvat luonnollisiin ekosysteemeihin. Niiden toiminta voi vaikuttaa maaperän prosesseihin, kuten orgaanisen aineen ja ravinteiden säilymiseen, sekä veden tunkeutumiseen ja kemiallisiin reaktioihin. Lisäksi lierot myötävaikuttavat hiilidioksidin kiertoon hajottamalla orgaanista materiaalia ja vapauttamalla hiilidioksidia ilmakehään.

Tutkimusryhmä suoritti tutkimuksensa El Yunquen kansallismetsässä Puerto Ricossa, jossa tutkittiin sedimentin koon muutoksia maaperässä, jossa lieroja esiintyi. He havaitsivat, että alueilla, joilla kastemato on kaivautunut, oli pienempi keskimääräinen hiukkaskoko, mikä osoittaa merkittävän vaikutuksen maaperän rakenteeseen. Itse asiassa madon bioturbaatiovyöhykkeellä olevat kvartsijyvät olivat lähes 50 % pienempiä kuin ne, joissa ei ollut matoaktiivisuutta.

Tämä tutkimus on ensimmäinen, joka tutkii matojen aiheuttamaa piidioksidin hajoamista in situ maaperässä. Tutkijat arvioivat, että lierojen osuus El Yunquen maaperän sään kokonaismäärästä on noin 2 %. Tätä pidetään kuitenkin varovaisena arviona, koska kastematot voivat mahdollisesti olla merkittävämpi säämekanismi kuin alun perin uskottiin.

Kastematojen leviäminen uusille alueille voi johtaa lisääntyneisiin sääolosuhteisiin. Kastematojen on havaittu soluttautuvan pohjoisten leveysasteiden metsiin, jotka olivat historiallisesti madottomia. Ryhmä tutki maaperän profiileja Alaskassa, Minnesotassa, Suomessa ja Ruotsissa ja havainnoi keskimääräisiä hiukkaskoon muutoksia alueilla, joilla lierot olivat äskettäin tunkeutuneet.

Vaikka yksittäiset lierot voivat aiheuttaa pieniä muutoksia, kastematotoiminnan kumulatiivinen vaikutus maaperän sääolosuhteisiin on huomattava. Lierojen vaikutuksen ymmärtäminen maaperän säädynamiikkaan on ratkaisevan tärkeää maaperän prosessien ennustamisessa ja hallinnassa eri ekosysteemeissä.

