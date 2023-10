Salaperäinen elementti löydetty muinaisesta laavakipinöistä Maan ydinvuodon teoriasta

Tutkijat ovat tehneet hämmentävän löydön havaittuaan mystisen alkuaineen muinaisesta laavasta, mikä on johtanut teorioihin, joiden mukaan maapallon ydin vuotaa. Tutkimus 62 miljoonaa vuotta vanhoista laavavirroista Baffin-saarella Kanadan arktisessa saaristossa on paljastanut epätavallisen korkeita helium-3-pitoisuuksia, harvinaista planeettamme sisäiseen toimintaan liittyvää isotooppia. Nature-lehdessä julkaistut havainnot ovat herättäneet kiivasta keskustelua tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa.

Woods Hole Oceanographic Institutionin ja California Institute of Technologyn geokemististä koostuva tutkimusryhmä keräsi lukemia Baffin Islandin muinaisista laavavirroista. He havaitsivat, että maamassa sisälsi korkeimmat suhteet helium-3:a, helium-4:ää ja toista isotooppia, joka on koskaan löydetty maan vulkaanisista kivistä. Tämä on herättänyt huomattavaa huomiota, koska niin korkeiden helium-3-tasojen löytäminen ei-astronomisesta paikasta on merkittävää.

Helium-3 on luonteensa vuoksi erittäin harvinainen. Kun se saavuttaa pinnan, se pakenee ilmakehään ja haihtuu avaruuteen. Siksi, jos helium-3 löydetään pinnalta, on todennäköistä, että se on peräisin Maan ytimestä. Tämä löytö voisi mahdollisesti tarjota fyysisiä esimerkkejä ydinmateriaalista, mikä haastaa aiemman käsityksen siitä, että Maan ydin oli suljettu.

Tämän löydön vaikutukset ovat valtavat. Tiedemiehet voisivat tutkia ydinmateriaalia tavoilla, jotka olivat aiemmin mahdottomia, jos voidaan osoittaa, että materiaali todellakin vuotaa ytimestä. Alkuperäisen helium-3:n läsnäolo saattaa sisältää salaisuuksia planeettamme muodostumisesta, joita ei voida saavuttaa muilla keinoin. Tämä paljastus viittaa siihen, että syvä maapallo on dynaamisempi kuin aiemmin tajuttiin, mikä kumoaa tavanomaiset käsitykset geokemiallisesta eristäytymisestä planeettamme ytimen ja muiden kerrosten välillä.

Forrest Horton, geokemisti Woods Hole Oceanographic Institutionista, kutsuu löytöä "jännittäväksi" ja korostaa, että tehtävää on paljon enemmän. Tutkimus on herättänyt enemmän kysymyksiä kuin vastannut, ja se on avannut uusia mahdollisuuksia Maan ytimen tutkimukselle. Lisää todisteita ydinvuodosta esitettiin Nature-lehdessä julkaistussa tutkijoiden raportissa.

Kaiken kaikkiaan tämä uraauurtava löytö haastaa olemassa olevan tiedon Maan ytimestä ja tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tutkia ydinmateriaalia ennennäkemättömällä tavalla. Tämän tutkimuksen vaikutukset voivat mullistaa ymmärryksemme planeettamme muodostumisesta ja dynamiikasta.

