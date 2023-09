Erilainen näkökulma: Onko universumi pienempi kuin luulemme?

Uuden tutkimuksen mukaan havaittava maailmankaikkeus saattaa itse asiassa olla suurin osa olemassa olevasta. Vaikka useimmat kosmologit uskovat, että universumin havaittava kulma on vain pieni osa huomattavasti suuremmasta tai jopa äärettömästä luomuksesta, tämä tutkimus väittää toisin.

Yksi syy siihen, miksi tutkijat ovat pitkään uskoneet maailmankaikkeuden olevan suuri, johtuu galaksijoukkojen jakautumisesta. Jos maailmankaikkeus ulottuisi vain siihen, mitä voimme nähdä, gravitaatiovoimat eivät vetäisi meitä kohti havaittavissamme olevia galakseja, mikä loisi epäsymmetrisen klusterointikuvion. Kuitenkin galaksit ryhmittyvät tasaisesti suuressa mittakaavassa koko näkyvässä universumissa, mikä viittaa homogeenisuuteen ja isotropiaan.

Avaruus-aika osoittaa myös suurempaa universumia. Jos aika-avaruus ei olisi tasainen, käsityksemme kaukaisista galakseista olisi vääristynyt, jolloin ne näyttäisivät joko paljon suuremmilta tai pienemmiltä kuin ne todellisuudessa ovat. Se tosiasia, että kaukaiset galaksit näyttävät vain hieman suuremmilta kosmisen laajenemisen vuoksi, viittaa siihen, että kosmoksen on oltava vähintään 400 kertaa suurempi kuin havaittava maailmankaikkeus.

Lisäksi kosminen mikroaaltouunin tausta, joka on lähes täydellinen mustakappale, on arvoitus. Pienet lämpötilan vaihtelut lukuun ottamatta se on tasaisempi kuin sen pitäisi olla. Tämän selittämiseksi tähtitieteilijät ovat ehdottaneet varhaista kosmista inflaatiota pian alkuräjähdyksen jälkeen. Jos tämä malli on tarkka, universumi saattaa olla noin 10^26 kertaa suurempi kuin voimme havaita.

Tämä uusi tutkimus kuitenkin tutkii merkkijonoteoriaa ja ajatusta "soosta". String theory, kokoelma matemaattisia menetelmiä, auttaa kehittämään monimutkaisia ​​fyysisiä malleja. Jotkut merkkijonoteorian mallit ovat lupaavampia kuin toiset, ja jotkut ovat yhteensopivia kvanttigravitaation kanssa ja toiset eivät. Useimmat inflaationauhateorian mallit kuuluvat "suolle", mikä osoittaa, että ne eivät ole lupaavia.

Tämän tutkimuksen tutkijat ehdottavat ajatusta korkeamman ulottuvuuden rakenteista merkkijonoteoriassa selittämään maailmankaikkeuden ilman varhaista kosmista inflaatiota. Tämä lähestymistapa mahdollistaa universumin, joka on vain sata tai tuhat kertaa suurempi kuin mitä voimme havaita. Vaikka tämä tutkimus esittää toisenlaisen näkökulman, lisätutkimusta ja havaintoja tarvitaan näiden havaintojen vahvistamiseksi tai kyseenalaistamiseksi.

