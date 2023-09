Uusi läpimurto Heilbronnin kolmioongelmassa

By

Tutkijat ovat tehneet hämmästyttävän läpimurron Heilbronnin kolmioongelmassa, matemaattisessa pulmapelissä, joka on hämmentänyt matemaatikoita vuosikymmeniä. Ongelma sisältää suurimman mahdollisen pienimmän kolmion koon, joka voidaan muodostaa neliön sisällä olevien pisteiden ryhmästä.

Heilbronnin kolmioongelman ehdotti ensimmäisen kerran saksalainen matemaatikko Hans Heilbronn 1940-luvun lopulla. Sen jälkeen ongelman eteneminen on ollut hidasta, eikä merkittäviä edistysaskeleita ole tapahtunut 1980-luvun jälkeen. Kuitenkin tämän vuoden toukokuussa kolme matemaatikkoa – Alex Cohen, Cosmin Pohoata ja Dmitrii Zakharov – ilmoittivat uudesta rajasta pienimmän kolmion koolle.

Läpimurto tapahtui sen jälkeen, kun Cohen törmäsi Klaus Rothin vanhaan Heilbronnin kolmioongelman tutkimukseen. Hän tajusi, että Rothin ideat voisivat liittyä käsitteisiin, joista hänen neuvonantajansa Larry Guth oli keskustellut äskettäisessä lukuryhmän kokouksessa. Cohen huomasi myöhemmin, että myös Pohoata ja Zakharov olivat työstäneet ongelmaa ja olivat tehneet saman yhteyden.

Tutkijat tekivät yhteistyötä ja tekivät läpimurtonsa seitsemän kuukauden kuluttua. Heidän artikkelinsa esittelee uusia matematiikan alueita ja sen odotetaan inspiroivan Heilbronnin kolmioongelman edistymistä. Tulos on erityisen merkittävä, koska se alentaa pienimmän kolmion koon ylärajaa, joka oli pysynyt muuttumattomana yli neljä vuosikymmentä.

Heilbronnin kolmioongelmalla on yhteyksiä useisiin muihin matematiikan alueisiin, mukaan lukien leikkaavat muodot, lukuteoria ja Fourier-analyysi. Ongelmana on pisteiden järjestäminen neliön sisällä pienimmän kolmion koon maksimoimiseksi. Vaikka on suhteellisen helppoa osoittaa, että pienimmän kolmion pinta-ala ei voi olla suurempi kuin 1/(n-2), Heilbronn spekuloi, että raja oli vielä pienempi.

Vaikka tutkijat eivät ole löytäneet suurinta mahdollista pienintä kolmiota, niiden läpimurto edustaa merkittävää edistystä ongelman ymmärtämisessä. Tämän uuden läpimurron toivotaan johtavan edelleen edistymiseen ja inspiroivan renessanssin Heilbronnin kolmioongelman tutkimukseen.

