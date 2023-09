Voivatko hiiret oppia uuden kappaleen?

By

Vuosien ajan tutkijat uskoivat, että hiiren laulut olivat vaistomaisia ​​ja kiinteitä. Kuitenkin vuonna 2012 Duken yliopiston neurobiologien ryhmä suoritti kokeen testatakseen tätä oletusta. Tutkijat kuuroivat kirurgisesti viisi hiirtä ja vertasivat niiden lauluja kuulevien hiirten lauluihin. He havaitsivat, että kuurojen hiirten laulut huonontuivat ja niitä ei voi tunnistaa, mikä osoittaa, että kyky kuulla itseään ja muita on ratkaisevan tärkeää hiiren laululle.

Tämä kokeilu antoi vihjeitä kielen alkuperästä, jota on pitkään pidetty "tieteen vaikeimpana ongelmana". Vaikka laululintujen ja valaiden kaltaisten lajien lauluoppimista oli havaittu, tutkijat uskoivat, että nämä kyvyt eivät liity ihmisen kieleen. Hiirten lauluoppimisen löytö viittasi siihen, että kielen kannalta kriittistä kapasiteettia saattaa olla jatkumossa.

Muut löydöt ovat hämärtäneet entisestään ihmisten ja eläinten välistä kommunikaatiota. Kaikkia on tutkittu kilpikonnia, jotka tuottavat ja reagoivat ääniin, korallin toukkia, jotka voivat kuulla terveitä riuttoja, ja kasveja, jotka voivat havaita ääniä. Nämä löydöt viittaavat siihen, että tarkoitus ja merkitys löytyvät ei-inhimillisistä äänistä, mikä viittaa sääntöihin perustuvien rakenteiden syntymiseen kielessä.

Kieli on vuosisatojen ajan nähty ihmisten ainutlaatuisena ominaisuutena, joka erottaa meidät muista lajeista. Tämä uskomus on oikeuttanut valtamme eläimiin ja tehnyt kielen kehityksestä mysteerin. Kielitieteen, biologian ja kognitiotieteen asiantuntijat kuitenkin epäilevät nyt, että kielellä on saattanut olla yhteisiä komponentteja eri lajien välillä, mikä valaisi eläinten sisäistä elämää ja omaa evoluutiohistoriaamme.

Lähde: The New York Times

Määritelmät:

– Lauluoppiminen: Kyky oppia ja tuottaa ääniä jäljittelemällä ja harjoittelemalla.

– Sonogrammi: Äänen visuaalinen esitys, joka näyttää eri komponenttien taajuuden ja intensiteetin.

– Neurobiologi: Tiedemies, joka tutkii hermostoa ja sen suhdetta käyttäytymiseen.

– Valaat: Merinisäkkäät, mukaan lukien delfiinit ja valaat.

– Hylje-jalkaiset: Merinisäkkäät, mukaan lukien hylkeet ja merileijonat.

– Etuaivot: Aivojen etuosa, joka vastaa korkeammista kognitiivisista toiminnoista.

– Upotettu maasilta: Kahden maamassan välinen maayhteys, joka on veden alla merenpinnan nousun vuoksi.