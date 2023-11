Thales Alenia -avaruus tukee Turkin uraauurtavaa kuumatkaa

By

Johtava ilmailu- ja avaruusalan yritys Thales Alenia Space on saanut merkittävän sopimuksen auttamaan Turkkia sen kunnianhimoisessa Kuu-tehtävässä. Thalesin ja Leonardon yhteisomistuksessa oleva yhteisyritys tarjoaa tärkeän viestintäteknologian Turkin ensimmäiselle kuuprojektille, AYAP-1:lle.

Turkin avaruusjärjestön käynnistämän kansallisen avaruusohjelman puitteissa AYAP:n Kuututkimusohjelma pyrkii tutkimaan ja keräämään arvokasta tietoa lähimmästä taivaallisesta naapuristamme. Tübitak Uzay, kuuluisa Turkin avaruusteknologian tutkimuslaitos, vastaa AYAP-1-avaruusaluksen kehittämisestä, integroinnista, testauksesta, laukaisusta ja toiminnasta.

Saumattoman viestinnän varmistaminen koko tehtävän ajan on ensiarvoisen tärkeää sen onnistumisen kannalta. Thales Alenia Spacen ilmailu- ja avaruusteknologian asiantuntemus otetaan käyttöön, kun se toimittaa S-kaistan transponderin, joka on tärkeä osa AYAP-1:n telemetria-, seuranta- ja ohjausalijärjestelmää. Tämä transponderi helpottaa ratkaisevan tiedon siirtämistä takaisin Maahan, jolloin tiedemiehet ja tutkijat voivat seurata tarkasti avaruusaluksen edistymistä ja kerätä arvokkaita oivalluksia.

Thales Alenia Spacella on kiitettävä kokemus huippuluokan ratkaisujen tarjoamisesta avaruustutkimustehtäviin. Heidän innovatiivinen lähestymistapansa ilmailuteknologiaan on tehnyt heistä luotetun kumppanin useille avaruusjärjestöille maailmanlaajuisesti. Tämän kumppanuuden myötä Turkin pyrkimys avaruustutkimukseen vahvistuu entisestään.

Yhteistyössä Thales Alenia Spacen kanssa Turkki saa pääsyn alan johtavaan tietoon ja viestintäteknologian kehitykseen. Tämä yhteistyö ei ainoastaan ​​nopeuttaa Turkin valmiuksia avaruustutkimuksessa, vaan myös edistää kansainvälistä yhteistyötä universumimme tutkimisessa.

FAQ:

K: Mikä on Thales Alenia Space?

V: Thales Alenia Space on Thalesin ja Leonardon yhteisyritys, joka on erikoistunut ilmailuteknologiaan.

K: Mikä on AYAP-1?

V: AYAP-1 on Turkin ensimmäinen kuulento AYAP:n kuuntutkimusohjelman puitteissa.

K: Mikä on Thales Alenia Spacen rooli tehtävässä?

V: Thales Alenia Space toimittaa S-kaistan transponderin AYAP-1-avaruusaluksen telemetria-, seuranta- ja ohjausosajärjestelmää varten.

K: Kuka on vastuussa AYAP-1-tehtävästä?

V: Tübitak Uzay, Turkin avaruusteknologian tutkimuslaitos, johtaa AYAP-1-avaruusaluksen kehitystä, integrointia, testausta, laukaisua ja käyttöä.