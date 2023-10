Avaruusalusten elektrodynaamisen propulsion toteutettavuus

Tulevassa Small Spacecraft Systems Virtual Instituten (S3VI) isännöimässä webinaarissa Matthew Brunner US Naval Research Laboratorysta keskustelee sähködynaamisen propulsion käyttökelpoisuudesta avaruusaluksissa. Tämä tekniikka sisältää sähkövirran johtamisen pitkää johtoa pitkin, jota kutsutaan nauhaksi, joka yhdistää kaksi avaruusaluksen päätemassaa. Kun avaruusalus liikkuu kiertoradalla, Maan magneettikenttä indusoi Lorentz-voiman magneettikentän ja nauhassa olevien elektronien välille, mikä johtaa avaruusaluksen työntövoimaan. Tämä menetelmä ei vaadi perinteisiä polttoainelähteitä.

Webinaari tarjoaa käsityksen Tethered Electrodynamic Propulsion CubeSat Experiment (TEPCE) -kokeesta, kolmen yksikön (3U) CubeSatista, joka kehitettiin yhdeksi ensimmäisistä itsenäisistä sähködynaamisista propulsioavaruusaluksista. TEPCE pyrki tutkimaan sähködynaamisen propulsioteknologian mahdollisuuksia ja sen käytännöllisyyttä tulevissa avaruusalusten tehtävissä.

Webinaarin puhujalla Matthew Brunnerilla on vahva tausta ilmailu- ja avaruustekniikasta, ja hän on työskennellyt useissa tehtävissä US Naval Research Laboratoryssa. Hän on erikoistunut avaruusalusten suunnitteluun, nestemekaniikkaan, järjestelmämallinnukseen sekä lisäainevalmistukseen ja prototyyppien valmistukseen.

S3VI kannustaa osallistujia lähettämään kysymyksiä ennen webinaaria, jotta he voisivat vastata tarkemmin ja informatiivisemmin. Tämän webinaarin tarkoituksena on tarjota arvokasta tietoa sähködynaamisen propulsion mahdollisesta soveltamisesta avaruusaluksissa ja sen vaikutuksista avaruustutkimukseen ja -tehtäviin.

Lähteet: Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI)