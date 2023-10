Kiehtova Takin: Ainutlaatuinen naudaneläinlaji

Takin, joka tunnetaan tieteellisesti nimellä Budorcas taxicolor, on kiehtova ja ainutlaatuinen naudanlaji. Takinilla on neljä alalajia: Bhutan takin (B. taxicolor whitei), kultainen takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor) ja Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Nämä olennot asuvat Aasian alppivyöhykkeillä ja metsäisillä laaksoilla Bhutanissa, Myanmarissa, Pohjois-Intiassa, Keski- ja Etelä-Kiinassa sekä Tiibetissä.

Takinin ruokavalio koostuu pääasiassa kausiluonteisesta kasvillisuudesta, kuten puiden ja pensaiden lehdistä. He syövät myös ruohoja, lehtiruokia ja herkkiä oksia talvella, kun heidän suosikkiruokansa on niukkaa. Takineilla on erityisiä fyysisiä piirteitä, jotka muistuttavat lehmien, vuohien ja lampaiden risteytymistä. Heillä on hirven kaltaiset nenät ja lyhyet, tyhmät jalat, jotka tukevat heidän suurta, tanakkaa vartaloaan.

Sekä uros- että naaraspuolisilla takineilla on gnuun kaltaiset sarvet, jotka nousevat niiden pään kruunusta ja kaareutuvat ylöspäin. Niiden turkki vaihtelee harmaanruskeasta punertavan tai suklaanruskeaan alalajista riippuen. Erityisesti kultaisessa takinissa on erottuva kullanvärinen nahka, joka on saattanut inspiroida kreikkalaisen mytologian kultaista fleeceä.

Takinit navigoivat vuoristoisilla elinympäristöillään käyttämällä erityisesti mukautettuja kavioita, joiden avulla he voivat kulkea jyrkässä ja kivisessä maastossa. Kesällä ne muodostavat jopa 300 yksilön laumoja parittelua ja runsasta ravintoa varten. Talvikuukausina laumat kuitenkin jakautuivat pienempiin, noin 15–30 eläimen ryhmiin. Urostakiinit ovat tyypillisesti yksinäisiä pesimäkautta lukuun ottamatta.

Urokset osoittavat valta-asemansa suihkuttamalla virtsaa jalkoihinsa, rintakehään ja kasvoihin luoden hajuindikaattorin muille takineille. Vaikka takineilla on vähän luonnollisia petoeläimiä, lumileopardit voivat saalistaa vasikoita, ja petoeläimet, kuten leopardit, tiikerit, sudet ja aasialaiset mustakarhut, kohdistavat toisinaan aikuisiin. Takinit käyttävät yskimisääntä varoittaakseen laumaa, kun he aistivat vaaran, mikä saa muut pakenemaan aluspensaan ja piiloutumaan.

Valitettavasti Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) pitää kaikkia takin-alalajeja haavoittuvina. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että niiden levinneisyysalue voi olla pienempi kuin aiemmin arvioitiin, mikä viittaa siihen, että heillä saattaa olla suurempi vaara vaarantumiseen kuin alun perin uskottiin.

