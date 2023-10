Tutkijat kehittävät magneettisia nanohiukkasia puhdistamaan hiilivetyjen saastumista vedestä

Sen lisäksi, että fossiilisten polttoaineiden pääkomponenttien, hiilivetyjen laaja käyttö myötävaikuttaa ilmastokriisiin kasvihuonekaasupäästöjen kautta, se asettaa merkittäviä ympäristöhaasteita. Hiilivedyt ovat maan runsain orgaanisten saasteiden luokka, ja niitä löytyy raakaöljystä, jota käytetään yleisesti liikenteen ja lämmityksen polttoaineina, sekä muovimateriaaleissa.

Huolimatta lisääntyvästä tietoisuudesta ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista, maailmantalous on edelleen vahvasti riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Äskettäin Advanced Science -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan raakaöljyn ja maakaasun tuotanto on miljardeja tonneja, mikä myötävaikuttaa valtavien kasvihuonekaasumäärien vapautumiseen. Tunnettujen ympäristövaikutusten lisäksi hiilivedyistä peräisin olevan mikromuovisaasteen laaja esiintyminen on herättänyt huolta. Mikromuoveja on löydetty syrjäisiltä alueilta, kuten arktiselta alueelta, ja jopa pilvistä.

Tämän kiireellisen veden saastumisen ja hiilivetyjen saastumisen ongelman ratkaiseminen vaatii tehokkaita ratkaisuja. Samalla kun pyritään luopumaan fossiilisista polttoaineista ja etsimään vaihtoehtoisia vaihtoehtoja muovituotteille, tarvitaan luotettava menetelmä hiilivetyjen poistamiseksi vedestä. Nykyiset menetelmät, kuten kuoriminen ja flokkulointi, voivat poistaa vain suurempia mikromuovin paloja, jolloin pienemmät hiukkaset eivät vaikuta.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Friedrich-Alexander-Universitätin Marcus Halikin johtama tutkijaryhmä kehitti universaalin korjausmenetelmän käyttämällä superparamagneettisia rautaoksidinanohiukkasia (SPION). Näiden nanohiukkasten koko on noin 10 nm ja niillä on suuri aktiivinen pinta-ala. SPIONien superparamagnetismi mahdollistaa niiden helpon keräämisen ulkoisen magneetin avulla.

Tutkijat osoittivat magneettisen vedenpuhdistusteknologiansa tehokkuuden poistamalla onnistuneesti erilaisia ​​hiilivetyjä, mukaan lukien öljyt ja mikromuovihiukkaset, eri vesinäytteistä. SPIONien todettiin olevan kierrätettäviä ja niitä voitiin käyttää useita kertoja. Mielenkiintoista on, että yhden kunnostusjakson jälkeen rautahiukkasten ja muovijätteen seos osoitti edelleen öljyä imeviä ominaisuuksia, mikä ylitti pelkät puhtaat SPIONit.

Vaikka haasteita on vielä voitettava, kuten ratkaisun löytäminen kerättyjen hiilivetyjen kierrätykseen, tiimi uskoo, että heidän työnsä auttaa estämään mikromuovien ja orgaanisten saasteiden pääsyn valtameriin ja muihin vesilähteisiin. He työskentelevät myös laajentaakseen saasteiden valikoimaa, joihin SPIONit voivat kohdistua, mukaan lukien epäorgaaniset epäpuhtaudet. Näiden edistysten toteuttaminen edellyttää prototyypin magneettisen erottimen kehittämistä ja taloudellista tukea.

Tämä innovatiivinen lähestymistapa, jossa käytetään magneettisia nanohiukkasia, tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia ratkaista vesien hiilivetyjen saastuminen maailmanlaajuisesti. Kehittämällä tehokkaita menetelmiä hiilivetyjen poistamiseksi ja kierrättämiseksi voimme lieventää ympäristövaikutuksia ja siirtyä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

