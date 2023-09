NASAn rakentama kasvihuonekaasun ilmaisin Carbon Mapper -aloitteelle lähestyy julkaisua

By

NASAn Jet Propulsion Laboratory (JPL) on kehittänyt huippuluokan kuvantamisspektrometrin, joka on suunniteltu mittaamaan kasvihuonekaasuja, metaania ja hiilidioksidia avaruudesta. Tämä instrumentti on siirtynyt askeleen lähemmäksi julkaisua sen jälkeen, kun se toimitettiin Planet Labs PBC:lle San Franciscoon.

Kuvausspektrometri on osa Carbon Mapper -aloitetta, jota johtaa voittoa tavoittelematon Carbon Mapper. Sen avulla organisaatio voi paikantaa ja mitata metaanin ja hiilidioksidin lähteitä keskittyen erityisesti "superpäästöihin", jotka ovat vastuussa merkittävästä osasta maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Carbon Mapper -koalitio, johon kuuluvat Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University ja Arizonan yliopisto, työskentelee yhdessä tässä julkisen ja yksityisen sektorin hankkeessa kerätäkseen tietoja kasvihuonekaasupäästöistä. .

Kuvausspektrometri toimii mittaamalla maan pinnasta heijastuneen ja ilmakehän kaasujen absorboiman valon aallonpituuksia. Eri kaasut absorboivat eri aallonpituuksia valoa luoden ainutlaatuisen spektrin "sormenjäljen", jonka kuvantamisspektrometri voi tunnistaa. Tämä mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen tarkan mittauksen ja kvantifioinnin.

Ennen kuin se integroitiin Planetin suunnittelemaan Tanager-satelliittiin, spektrometri testattiin tarkasti JPL:ssä sen kimmoisuuden varmistamiseksi avaruuden ääriolosuhteissa. Onnistuneet testit sisälsivät spektrometrin altistamisen voimakkaalle tärinälle ja äärimmäisille lämpötiloille. Metaaninäytettä käytettiin myös valmiin instrumentin testaamiseen tyhjiökammiossa, jolloin saatiin kaasusta selkeä spektrinen sormenjälki.

Integroidulla kuvantamisspektrometrillä varustetun satelliitin laukaisu on määrä tapahtua vuoden 2024 alussa. Carbon Mapper -aloitteen tavoitteena on hyödyntää tällä instrumentilla kerättyä tietoa muiden olemassa olevien instrumenttien, kuten NASAn Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) -spektrometrin kanssa. Kansainvälisellä avaruusasemalla tarjotakseen kattavan selvityksen pistelähteistä peräisin olevista kasvihuonekaasupäästöistä maailmanlaajuisesti.

Tämä yhteistyö hallituksen, hyväntekeväisyyden ja teollisuuden välillä on esimerkki siitä, kuinka innovatiiviset lähestymistavat voivat johtaa poikkeuksellisiin kykyihin, joilla on potentiaalia maailmanlaajuisesti.

