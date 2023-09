Vilaus pimeyteen: NASAn ShadowCam paljastaa Kuussa piilotetun kraatterin

By

NASA on tuottanut merkittävän kuvan pitkään piilossa olevasta Kuun kraatterista käyttämällä kahden eri kameran valokuvien yhdistelmää. Kraatteri, joka tunnetaan nimellä Shackleton Crater, sijaitsee kuun etelänavalla, jossa vain korkeimmat harjut ja huiput saavat auringonvaloa Kuun kallistuksen vuoksi. Tämä enimmäkseen pimeyden peittämä alue tarjoaa mahdollisuuksia "kylmäloukkuille", joissa vesi tai jää voisi mahdollisesti olla piilossa Auringolta.

Shackletonin kraatteri on arvoituksellinen valtakunta, jota tutkijat ovat innokkaita tutkimaan lisää, koska se näyttää olevan ihanteellinen paikka veden esiintymiselle jään muodossa. Kraatterin keskiosassa on erittäin alhainen lämpötila, joka ei ylitä -173 °C (tai -280 °F). Jos läsnä on muinaisen komeetan törmäyksestä syntynyttä vesihöyryä, se olisi todennäköisesti jäätynyt, mahdollisesti pinnan alla.

Tutkiakseen kuun vesijään mahdollisuutta kiinalaiset tähtitieteilijät aikovat ottaa käyttöön minilentokoneen poratakseen Shackletonin kraatterin vuonna 2026. Tällä välin NASA käyttää ShadowCam-nimistä erikoislaitetta tutkailemaan ikuiseen pimeyteen.

ShadowCam, joka laukaistiin Korean kuun satelliitista elokuussa 2022, on yli 200 kertaa valoherkempi varjoisilla alueilla verrattuna muihin kuun kameroihin. Se ottaa kuvia kuun pimeästä pinnasta hyödyntämällä "maanpaistetta", joka on planeetaltamme heijastuvaa auringonvaloa, joka valaisee Kuuta. Lisäksi se hyödyntää auringonvalon heijastuksia Kuun vuorilta ja harjuilta.

ShadowCam kohtaa kuitenkin haasteita kuvattaessa kirkkaita alueita ylikyllästyksen vuoksi. Tämän ratkaisemiseksi ShadowCam-tiimi on kehittänyt ratkaisun luomalla kuvamosaiikin. Korvaamalla ylivalottuneet alueet muiden kiertoradalla olevien kuun kameroiden valokuvilla, syntyy kattava visuaalinen kartta maastosta ja geologisista piirteistä sekä Kuun kirkkaimmista että pimeimmistä osista.

Tämä henkeäsalpaava paljastus merkitsee merkittävää askelta kohti Kuun pimeissä syvennyksissä olevien mysteerien ymmärtämistä. Kun jokainen kamera on optimoitu tiettyihin valaistusolosuhteisiin, yhdistetyt kuvat luovat ennennäkemättömän kuvan kuun topografiasta ja ominaisuuksista. NASAn ShadowCam jatkaa tehtäväänsä paljastaa salaisuudet, jotka piilevät naapurisatelliittimme syvyyksissä.

Määritelmät:

1. Shackletonin kraatteri: Kuun etelänavalla sijaitseva kraatteri, joka on altis varjoisille alueille ja mahdolliselle vesi-jää-ympäristölle.

2. ShadowCam: NASAn käynnistämä erikoiskamera, joka ottaa kuvia Kuun tummista alueista käyttämällä maanpaistetta ja auringonvaloa.

