Suoliston mikrobiomi, joka liittyy luuston terveyteen ja osteoporoosiriskiin, tutkimus osoittaa

Äskettäinen tutkimus viittaa siihen, että suoliston mikrobiomillamme voi olla merkitystä luustomme terveydelle ja se auttaa estämään osteoporoosin ja murtumien riskiä. Frontiers in Endocrinology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkitaan "osteomimikrobiologian" alaa ja sen mahdollisuuksia muuttaa suoliston mikrobiomeja luun terveyden parantamiseksi.

Heprealaisen SeniorLifen ja Hindan tutkijat sekä Arthur Marcus Institute for Aging Research Yhdysvalloissa suorittivat tutkimuksen iäkkäillä miehillä tunnistaakseen luuston terveyteen vaikuttavia muunnettavia tekijöitä. He havaitsivat, että joillakin bakteereilla oli negatiivinen yhteys ikääntyneiden aikuisten luuston terveyteen käyttämällä käsivarren ja jalan korkearesoluutioista kuvantamista.

Yksi bakteereista, Akkermansia, on liitetty liikalihavuuteen, kun taas Clostridiales -bakteeria DTU089 on esiintynyt enemmän henkilöillä, joilla on vähäinen fyysinen aktiivisuus ja proteiinin saanti. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyksiä proteiinin saannin, fyysisen aktiivisuuden ja luuston terveyden välillä.

Tutkimuksessa tunnistettiin kuvioita, jotka osoittavat, että tietyn mikrobiston suurempi runsaus liittyy huonompiin luun tiheyden ja mikroarkkitehtuurin mittauksiin. Tutkijat ehdottavat lisätutkimuksia suoliston tiettyjen bakteerilajien ja luuston eheyden välisten suhteiden tutkimiseksi. He pyrkivät myös tunnistamaan toiminnallisia reittejä, joihin nämä bakteerit vaikuttavat ja joilla voi olla vaikutusta luuston terveyteen.

Vaikka on ennenaikaista päätellä, onko bakteeriorganismeilla itsellään suoria vaikutuksia luuston terveyteen, havainnot viittaavat siihen, että suoliston mikrobiomi voisi olla kohde luuston terveyteen tulevaisuudessa. Tietyt suolistossa olevat bakteerit voivat johtaa alhaiseen tulehdustasoon, mikä voi vaikuttaa luuston terveyteen.

Suoliston mikrobiomin ja luun terveyden välisen suhteen ymmärtäminen voisi edistää osteoporoosin ja murtumien ehkäisemiseen tarkoitettujen interventioiden kehittämistä. Tämän alan lisätutkimukset voivat tarjota näkemyksiä mahdollisista terapeuttisista lähestymistavoista luuston terveyden parantamiseksi, jotka perustuvat suoliston mikrobiomin manipulointiin.

