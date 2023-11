Uusia näkemyksiä leimautuneiden bakteerien vahvasta liikkuvuudesta

By

Leimautuneet bakteerit, kuten Escherichia coli (E. coli), luottavat kierteisten flagellaaristen filamenttien kiertoon liikkuakseen ympäristössään. Jokaisella bakteerilla on useita siimoja, jotka pyörivät yhdessä kierteisenä nippuna, mikä mahdollistaa saumattoman liikkeen. Pitkään on uskottu, että näiden filamenttien pohjalla sijaitsevat flagellarimoottorit kokevat suuria kuormituksia bakteerien uinnin aikana alhaisempien pyörimisnopeuksien vuoksi. Kiinan tiede- ja teknologiayliopiston (USTC) tutkijoiden äskettäinen tutkimus on kuitenkin kyseenalaistanut tämän tavanomaisen ymmärryksen.

Vääntömomentti-nopeusmittausten avulla Zhang Rongjingin ja prof. Yuan Junhuan johtama tutkimusryhmä teki yllättävän löydön. He havaitsivat, että bakteerien lippumoottorit sisältävät itse asiassa epätäydellisen joukon staattoriyksiköitä, mikä kumoaa aiemman oletuksen, jonka mukaan moottorit ovat jatkuvasti suuressa kuormituksessa uinnin aikana. Moottoreiden vääntömomentin ja nopeuden suhde pysyi suunnilleen vakiona tietyllä pyörimisnopeusalueella, joka tunnetaan polvinopeudena, mikä viittaa siihen, että kuormitusolosuhteet eivät olleet niin raskaat kuin aiemmin luultiin.

Lisäksi tutkijat suorittivat moottorin ylösnousemuskokeita ja tutkivat vääntömomentin ja nopeuden suhdetta eri viskositeeteissa. Nämä kokeet paljastivat, että flagellarimoottorit olivat keskikuormituksen alaisia, ja vain puolet staattoriyksiköistä oli läsnä. Ympäristöissä, joissa on korkea viskositeetti, uivat bakteerit voivat mukautua lisäämällä staattoriyksiköiden määrää ja varmistaen, että niiden liikkuvuus pysyy vahvana.

Lipukkeen pyörimisen kimmoisuuden testaamiseksi suunniteltiin mikronestekammio, joka muuttaa viskositeettia nopeasti. Tulokset osoittivat, että kun keskiaineen viskositeetti nousi äkillisesti, flagellarin pyörimisnopeus aluksi laski, mutta palautui vähitellen. Tämä joustavuus vahvistaa leimautuneiden bakteerien kyvyn ylläpitää liikkuvuuttaan kuormitusolosuhteiden muutoksista huolimatta.

Nämä havainnot tarjoavat uuden näkökulman mekanismiin, joka on siimabakteerien vahvan liikkuvuuden takana. Epätäydellinen staattoriyksikkösarja flagellaar-moottoreissa mahdollistaa mukautuvuuden ja joustavuuden erilaisiin ympäristöihin. Tällä ymmärryksellä voi olla vaikutuksia useille aloille, mukaan lukien mikrobiologia ja biotekniikka, sillä se valaisee strategioita, joita bakteerit käyttävät navigoidakseen tehokkaasti ympäristössään.

FAQ

Mikä on Kiinan tiede- ja teknologiayliopiston tekemän tutkimuksen päätulos?

Tutkijat havaitsivat, että bakteerien lippumoottorit sisältävät epätäydellisen joukon staattoriyksiköitä, mikä kyseenalaistaa aiemman uskomuksen, että nämä moottorit ovat jatkuvasti suuressa kuormituksessa uinnin aikana.

Miten uimabakteerit sopeutuvat ympäristöihin, joissa on korkea viskositeetti?

Uivat bakteerit voivat lisätä staattoriyksiköiden määrää, minkä ansiosta ne voivat mukautua ympäristöihin, joissa on korkea viskositeetti ja ylläpitää liikkuvuuttaan.

Mikä on polven nopeus?

Polvinopeus viittaa pyörimisnopeuksien alueeseen, jolla flagellar-moottoreiden moottorin vääntömomentti pysyy suunnilleen vakiona.

Miksi flagellaarisen kiertomekanismin ymmärtäminen on tärkeää?

Siipien kiertomekanismin ymmärtäminen antaa käsityksen strategioista, joita bakteerit käyttävät liikkuakseen tehokkaasti ympäristössään. Tällä tiedolla voi olla vaikutuksia useilla aloilla, mukaan lukien mikrobiologia ja biotekniikka.