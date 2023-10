Uusia näkemyksiä DNA:n replikaatiostressistä ja syövän kehityksestä

By

Tutkijat ovat edistyneet merkittävästi sen ymmärtämisessä, kuinka DNA:n rakenteen muutokset vaikuttavat DNA:n replikaatioprosessiin. DNA:n rakenteelliset muutokset voivat aiheuttaa "replikaatiostressiä", jonka tiedetään vaikuttavan genomin vakauteen ja edistävän syövän kehittymistä. Tutkimalla, kuinka tietyt DNA-rakenteet aiheuttavat replikaatiostressiä, tämä tutkimus ei vain lisää ymmärrystämme syövästä, vaan myös tasoittaa tietä mahdollisille uusille hoitomenetelmille, jotka voivat olla tehokkaita useissa syöpätyypeissä.

Lontoon syöpätutkimuksen instituutin tutkijoiden johtamassa tutkimuksessa käytettiin puhdistettuja replikaatiotekijöitä DNA:n replikaation luomiseen koeputkessa. Tutkimalla vaihtoehtoisten DNA-rakenteiden, joita kutsutaan G-kvadruplekseiksi (G4s) ja i-Motiiveiksi (iMs), vaikutuksia DNA:n replikaatioon, tutkijat havaitsivat, että vain yksi G4- tai iM-rakenne riittää pysäyttämään replikaatioprosessin. Lisäksi iM:iden havaittiin aiheuttavan DNA:n rikkoutumista.

DNA:n replikaation esteet voivat johtaa genomin uudelleenjärjestelyihin, kuten geenien deleetioihin, uudelleensijoittumiseen tai mutaatioihin, jotka voivat myös vaikuttaa geenien ilmentymiseen. Kun DNA-vaurio tai muuttunut geeniekspressio vaikuttaa soluprosesseihin, se voi johtaa hallitsemattomaan solun jakautumiseen ja syövän kehittymiseen. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että noin kaksi kolmasosaa syöpää aiheuttavista mutaatioista johtuu virheistä DNA:n replikaation aikana.

DNA-replikaation aikana proteiinikompleksi, jota kutsutaan replisomiksi, kerääntyy aloituskohtiin genomissa. Entsyymi, jota kutsutaan helikaasiksi, purkaa kaksoiskierteen rakenteen paljastaen nukleotidit erillisissä säikeissä. DNA-polymeraaseiksi kutsutut entsyymit käyttävät sitten kutakin juostetta templaattina ja yhdistävät nukleotidit uuden juosteen luomiseksi. Vaikka DNA on tässä yksijuosteisessa muodossa, spesifiset sekvenssit voivat laskostua epätavallisiksi DNA:n sekundaarirakenteiksi. Sekvenssit, joissa on monia guaniininukleotideja, voivat laskostua G-kvadrupleksirakenteiksi, kun taas sekvenssit, joissa on runsaasti sytosiininukleotideja, voivat muodostaa i-motiivirakenteita. Molemmat rakenteet liittyvät geneettiseen epävakauteen ja mutaatioihin.

Tutkijat osoittivat, että itse sekundaarirakenteet nukleotidisekvenssien sijaan ovat vastuussa DNA:n replikaation pysäyttämisestä. He myös totesivat, että rakenteet häiritsevät helikaasin ja polymeraasin välistä kytkentää, mikä johtaa yksijuosteisen DNA:n altistumiseen. Tämä työ syventää ymmärrystämme siitä, kuinka toistuvat ja rakennetta muodostavat DNA-sekvenssit vaikuttavat genomin epävakauteen, ei vain syövässä, vaan myös muissa sairauksissa, kuten toistuvista laajennuksista johtuvissa hermoston rappeutumistiloissa.

Jatkossa potilaan replikaatiostressin tilan ymmärtäminen voi ohjata hoitopäätöksiä. Yksijuosteinen DNA voi toimia hyödyllisenä biomarkkerina kasvaindiagnoosissa. Tutkijat uskovat myös, että heidän löytönsä voivat johtaa uusien lääkekohteiden tunnistamiseen. Pienet molekyylit, jotka sitoutuvat G-kvadruplekseihin, voivat vaikuttaa niiden stabiilisuuteen ja voivat olla houkuttelevia kohteita lääkekehityksessä. Lisäksi DNA:n sekundaaristen rakenteiden purkamiseen osallistuvien helikaasien kohdistaminen voisi olla toinen keino mahdollisille hoidoille.

