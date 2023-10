Harvinaiset DOT1L-geenin variantit, jotka liittyvät kehitysviiveeseen ja synnynnäisiin poikkeamiin

Baylor College of Medicinen ja Texasin lastensairaalan tutkijoiden äskettäin tekemässä tutkimuksessa on tunnistettu DOT1L-geenin harvinaisia ​​toiminnallisia variantteja, jotka liittyvät geneettiseen häiriöön, jolle on ominaista kehityksen viivästyminen ja synnynnäiset poikkeavuudet. Tutkimuksen tulokset julkaistiin American Journal of Human Genetics -lehdessä.

Tutkimus alkoi, kun yhdeksällä eri sukulaisella yksilöllä, joilla oli kehitysvamma, kehitysviiveitä, erottuvia kasvojen piirteitä ja muita päällekkäisiä oireita, tunnistettiin DOT1L-geenin variantteja. Tämä oli yllättävää, koska geeniä ei ollut aiemmin liitetty mihinkään geneettiseen tai neurologiseen häiriöön.

DOT1L on geeni, joka koodaa lysiinimetyylitransferaasi-nimistä entsyymiä (KMT). Tämä entsyymi lisää metyyliryhmiä histoniproteiinissa olevaan spesifiseen aminohappoon, joka voi säädellä kohdegeenien ilmentymistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että DOT1L:n toiminnan menettämisen variantit voivat aiheuttaa hallitsevia ihmisen kehityshäiriöitä. Tässä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että nämä DOT1L:n toiminnan lisäyksen variantit aiheuttavat hallitsevan häiriön eri mekanismin kautta.

Ymmärtääkseen paremmin, kuinka DOT1L:n muunnelmat aiheuttavat häiriön, tutkijat kääntyivät hedelmäkärpästen puoleen. He havaitsivat, että geenin hedelmäkärpäsen versiolla, joka tunnetaan nimellä grappa (gpp), on samanlaisia ​​​​toimintoja kuin DOT1L:llä ihmisillä. Tutkimalla mutanttikärpäsiä ja kärpäsiä, joiden gpp-ilmentyminen on estetty, he havaitsivat, että gpp on välttämätön kärpästen selviytymiselle, asianmukaiselle kehitykselle ja hermoston toiminnalle. He havaitsivat myös, että ihmisen DOT1L-geenin varianttiversioiden ilmentyminen näissä kärpäsissä johti syvällisempiin vioihin ja korkeampiin metylaatiotasoihin verrattuna normaaliin DOT1L-ilmentymiseen.

Näiden löydösten perusteella tutkijat päättelivät, että DOT1L:n toiminnan lisäyksen variantit johtavat liialliseen entsymaattiseen aktiivisuuteen ja kohonneeseen metylaatiotasoon, mikä todennäköisesti myötävaikuttaa häiriöpotilailla havaittuihin oireisiin. Tutkimus viittaa siihen, että DOT1L-aktiivisuuden vähentäminen voisi olla mahdollinen terapeuttinen strategia tulevaisuudessa.

Lisätutkimusta tarvitaan häiriön taustalla olevan mekanismin ymmärtämiseksi ja kohdennettujen hoitojen kehittämiseksi. Tämä tutkimus tarjoaa kuitenkin arvokkaita näkemyksiä DOT1L-geenin roolista geneettisissä häiriöissä ja avaa uusia mahdollisuuksia tutkimukselle kehitysbiologian alalla.

Lähteet:

– American Journal of Human Genetics: Nil, Z., et ai. (2023). Harvinaiset de novo toiminnan vahvistumisen missense-variantit DOT1L:ssä liittyvät kehityksen viivästymiseen ja synnynnäisiin poikkeamiin. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

– Baylor College of Medicine

– Texasin lastensairaala