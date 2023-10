Vedessä elävien selkärankaisten ruokinnan vaiheet ja suun sisäisen ruoankäsittelyn merkitys

By

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat pyrkivät ymmärtämään varhaisten tetrapodien ruokintakäyttäytymistä vedestä maalle siirtymisen aikana. Tohtori Daniel Schwarzin ja professori tohtori Rainer Schochin Stuttgartin luonnontieteellisestä museosta, Saksasta, kansainvälinen ryhmä keskittyi olemassa olevien salamantterien ruokintakäyttäytymiseen ja käytti havaintojaan tehdäkseen johtopäätöksiä varhaisista tetrapodeista.

Tutkijat tarkkailivat ja tutkivat neljänkymmenen salamanterilajin ruokailukäyttäytymistä eri kehitysvaiheista, mukaan lukien toukat, nuoret ja aikuiset. He käyttivät nopeaa röntgenvideokuvausta ja generoivat kolmiulotteisia animaatioita analysoidakseen luurakenteiden ja saaliin nopeita liikkeitä salamanterien suussa.

Tulokset ehdottivat kahta mahdollista skenaariota varhaisten tetrapodien maan ruokinnasta. Yksi skenaario sisälsi saaliin tarttumisen leuoilla ja sen vetämisen takaisin veteen, missä se kuljetettiin ja käsiteltiin vesivirtojen ja leukojen avulla. Toinen skenaario sisälsi saaliin käsittelyn suoraan maalla ravistelemalla ja puremalla, mitä seurasi nieleminen inertiakuljetuksen avulla.

Mielenkiintoista on, että tutkimuksessa havaittiin, että varhaisilla tetrapodeilla on saattanut esiintyä monimutkaista pureskelukäyttäytymistä, joka on samanlainen kuin nisäkkäät, vaikka niillä oli suhteellisen yksinkertaiset hampaat. Tämä viittaa siihen, että maanpäällinen ruokinta oli mahdollista jo ennen joustavien kielten kehittymistä.

Tutkimus valaisee varhaisten tetrapodien ruokintakäyttäytymistä vedestä maahan siirtymisen aikana ja tarjoaa pohjan jatkotutkimuksille varhaisten selkärankaisten ruokintakäyttäytymisen kehityksestä.

