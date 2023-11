Syvempiä näkemyksiä Etelämantereen otsoniaukkosta: monimutkaisten tekijöiden selvittäminen

Otagon yliopiston tutkijoiden tuore tutkimus on tuonut uutta valoa Etelämantereen otsoniaukoon ja sen jatkuvaan kokoon ja syvyyteen viimeisten neljän vuoden aikana. Toisin kuin yleisesti uskotaan, kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet) eivät välttämättä ole yksin vastuussa hälyttävästä otsonikatoa.

Nature Communications -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin otsonitasojen kuukausittaisia ​​ja päivittäisiä muutoksia Etelämantereen otsoniaukon eri korkeuksilla ja leveysasteilla vuosina 2004–2022. Johtava kirjoittaja Hannah Kessenich, Ph.D. Fysiikan laitoksen kandidaatti paljasti, että otsoniaukko ei ole vain pinta-alaltaan laajentunut, vaan se on myös syventynyt merkittävästi kevään aikana lähes kahden vuosikymmenen takaiseen verrattuna.

Tutkijat löysivät yllättäviä yhteyksiä otsonin vähenemisen ja Etelämantereen yläpuoliseen napapyörteeseen tulevan ilman muutosten välillä. Tämä viittaa siihen, että viimeaikaisia ​​suuria otsonireikiä ei voida lukea pelkästään CFC-yhdisteiden ansioksi. Vaikka Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista on säännellyt otsonikerrosta heikentävien kemikaalien tuotantoa ja kulutusta vuodesta 1987 lähtien, tutkimuksessa korostetaan muita monimutkaisia ​​tekijöitä, jotka vaikuttavat otsoniaukon syntymiseen.

Kessenich korosti, että vaikka CFC-yhdisteisiin liittyvän otsonikadon torjunnassa on edistytty merkittävästi, Etelämantereen otsoniaukko on ollut yksi suurimmista ennätyksellisistä kolmen viime vuoden aikana, ja kaksi sitä edeltäneestä viidestä vuodesta on ollut myös huomattavan kokoinen. Itse asiassa vuoden 2023 otsoniaukko on jo ylittänyt kolmen edellisen vuoden koon, ja sen pinta-ala on yli 26 miljoonaa neliökilometriä, mikä on lähes kaksi kertaa Antarktiksen pinta-ala.

Otsonin vaihtelevuuden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus eteläisen pallonpuoliskon ilmastoon. Etelämantereen otsoniaukko on vuorovaikutuksessa ilmakehän herkän tasapainon kanssa, mikä vaikuttaa tuulikuvioihin ja pintailmastoon, millä voi olla paikallisia vaikutuksia. Kessenich selitti, että vaikka otsoniaukko on erillään kasvihuonekaasujen vaikutuksista ilmastoon, sillä on olennainen rooli UV-valon jakautumisessa ja lämmön varastoinnissa ilmakehässä.

Vastatessaan huoleen äärimmäisistä UV-säteistä Kessenich vakuutti Uudessa-Seelannissa asuville, että Etelämantereen otsoniaukko ei yleensä ulotu maan yläpuolelle, koska se sijaitsee pääasiassa suoraan Etelämantereen ja etelänavan yläpuolella. Tämä asettaa uusiseelantilaiset pienemmän riskin lisääntyneen UV-altistuksen.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus toimii muistutuksena siitä, että Etelämantereen otsoniaukon monimutkainen dynamiikka vaatii jatkuvaa seurantaa ja ymmärtämistä. Vaikka CFC-yhdisteiden sääntely on tuottanut myönteisiä tuloksia, on olennaista tutkia ja käsitellä monitahoisia tekijöitä, jotta voidaan tehokkaasti hallita ja lieventää otsoniaukon vaikutuksia ilmastoon ja alueellisiin sääolosuhteisiin.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä aiheuttaa Etelämantereen otsoniaukon?

Etelämantereen otsoniaukko johtuu pääasiassa kloorifluorihiilivetyjen (CFC) ja muiden otsonikerrosta heikentävien aineiden läsnäolosta. Tämä tuore tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että monimutkaiset tekijät CFC-yhdisteiden lisäksi voivat myös vaikuttaa otsoniaukkoon.

2. Onko otsoniaukko parantunut?

Vaikka Montrealin pöytäkirja on onnistuneesti säännellyt otsonikerrosta heikentävien kemikaalien tuotantoa ja kulutusta, tutkimus paljastaa, että Etelämantereen otsoniaukko on pysynyt huomattavan suurena viimeisen neljän vuoden aikana ja jopa ylittänyt aiemmat ennätykset.

3. Miten otsoniaukko vaikuttaa ilmastoon?

Otsoniaukolla on myötävirtavaikutuksia eteläisen pallonpuoliskon tuulikuvioihin ja pinta-ilmastoon. Se voi vaikuttaa paikallisiin sääoloihin ja vaikuttaa lämmön jakautumiseen ilmakehässä.

4. Onko olemassa riski, että otsoniaukko lisää UV-altistusta?

Vaikka otsoniaukko voi aiheuttaa äärimmäisiä UV-tasoja Etelämantereella, se ei yleensä ulotu merkittävästi Uuden-Seelannin kaltaisten alueiden yläpuolelle. Tällaisilla alueilla olevien ihmisten ei tarvitse huolehtia ylimääräisestä aurinkosuojasta otsoniaukon suoran vaikutuksen vuoksi.

[Lähde: Otagon yliopisto]