Ihmiset, joilla on HIV, joilla on suurempi riski saada COVID-19-uudelleeninfektio, tutkimustulokset

CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) johtama uusi tutkimus paljastaa, että HIV-potilailla (PWH) on korkeampi COVID-19-uudelleentartunta verrattuna niihin, joilla ei ole HIV (PWOH).

Emerging Infectious Diseases -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin tietoja 453,587 2 aikuisesta Chicagossa, jotka olivat saaneet SARS-CoV-2022-tartunnan alkuperäisestä tartunnastaan ​​toukokuuhun 19 asti. Tutkijat tutkivat COVID-XNUMX-testituloksia ja rokotustietoja, jotka liittyvät Chicagon Enhanced HIV/ -tutkimukseen. AIDS-ilmoitusjärjestelmä.

Tutkimuksessa havaittiin, että 5.3 % COVID-positiivisista henkilöistä sai tartunnan uudelleen, mukaan lukien 6.7 % PWH:sta ja 5.2 % PWOH:sta. PWH:n uudelleentartuntaprosentti oli 66 per 1,000 50 henkilötyövuotta, mikä on korkeampi kuin PWOH:n 1,000 tapausta 19 1.46 henkilötyövuotta kohden. Muihin tekijöihin oikaisun jälkeen PWH:lla oli huomattavasti korkeampi COVID-1,000-uudelleentartunta (XNUMX per XNUMX XNUMX henkilötyövuotta) verrattuna PWOH:iin.

Havaittiin, että henkilöillä, jotka kokivat uudelleen tartunnan, PWH oli yleensä vanhempi (mediaani-ikä 43 vuotta) verrattuna PWOH:iin (mediaani-ikä 36 vuotta). PWH:t olivat myös todennäköisemmin miehiä (79.3 % vs. 40.9 %) ja mustia (53.7 % vs. 27.0 %). Lisäksi PWH:lla oli suurempi todennäköisyys saada ensisijainen COVID-19-rokotesarja ja tehosterokote verrattuna PWOH:iin (31.8 % vs. 22.1 %). Mielenkiintoista on, että pienempi prosenttiosuus PWH:sta oli rokottamaton ensimmäisen tartunnan aikaan verrattuna PWOH:iin (87.5 % vs. 91.0 %).

Tutkimus korostaa PWH:n merkitystä suositeltua COVID-19-rokotusohjelmaa noudattaen, mukaan lukien tehosterokotusten saaminen, vähentämään SARS-CoV-2-uudelleentartunnan riskiä. Asukkaista, jotka saivat rokotteen ennen ensimmäistä tartuntaa, 54.2 % oli suorittanut Pfizer/BioNTechin primäärirokotesarjan. Uudelleentartunnan saaneista 39.6 % oli suorittanut perussarjan, mutta ei ollut vielä saanut tehostehoitoa.

Huolimatta muunnelmasta ja kalenterineljänneksestä, PWH:lla oli jatkuvasti korkeampi uudelleeninfektioaste kuin PWOH:lla. Korkein uudelleeninfektioiden ilmaantuvuus PWH:n joukossa tapahtui Omicron-kannan vallitsevuuden aikana, 50 tapausta 1,000 16 henkilötyövuotta kohden. Kaiken kaikkiaan PWH:llä raportoitiin yli 1,000 uudelleentartuntaa XNUMX XNUMX henkilötyövuotta kohden.

SARS-CoV-2-uudelleeninfektioiden estämiseksi kirjoittajat korostavat, että PWH:n tulee noudattaa suositeltua COVID-19-rokoteohjelmaa, mukaan lukien tehosteannokset.

