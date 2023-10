Tutkimus osoittaa, että uskonnollinen kuuluvuus ei vaikuta verkkopornografian käyttöön Saksassa

Äskettäin Archives of Sexual Behavior -lehdessä julkaistu tutkimus on tutkinut uskonnollisen kuulumisen ja verkkopornografian välistä suhdetta Saksassa. Tutkijat käyttivät verkkoseurantapaneelin tietoja yhdistettynä kyselytietoihin saadakseen käsityksen eri uskonnollisten ryhmien verkkokäyttäytymisestä.

Toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, jotka viittasivat vahvaan korrelaatioon uskonnollisuuden ja pornografian käytön välillä, havainnot osoittavat, että saksalaiset katolilaiset, protestantit ja uskonnollisesti sitoutumattomat käyttävät yhtä todennäköisesti verkkopornografiaa. Toisaalta vähemmistöuskontojen jäsenet, kuten muslimit tai ortodoksiset kristityt, osallistuvat harvemmin verkkopornografiaan.

Tutkimus paljasti myös ristiriitaisia ​​tuloksia verrattuna muissa maissa tehtyyn tutkimukseen. Saksassa protestantti tai katolisuus ei vähennä merkittävästi verkkopornografian käytön todennäköisyyttä, toisin kuin Yhdysvalloissa. Tutkijat spekuloivat, että tämä ero voi johtua saksalaisten kristittyjen verrattain liberaalimmista asenteista.

Yksi aiempien tätä aihetta koskevien tutkimusten rajoituksista on se, että se luotti voimakkaasti itseraportointiin kyselyiden kautta, mikä voi olla harhaa ja epätarkkuuksia. Verkkoseurantapaneelin tietojen käyttö tarjoaa objektiivisemman ja tarkemman mittauksen yksilöiden online-käyttäytymisestä, mukaan lukien pornografian käytöstä.

Tutkijat ehdottavat, että tämän tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat aiemmat oletukset ja korostavat vaihtoehtoisten menetelmien, kuten verkkoseurannan, käytön tärkeyttä tutkittaessa arkaluonteisia aiheita, kuten verkkopornografiaa. Verkkoseurantatietoihin luottaen tutkijat voivat ohittaa itse raportoituihin tietoihin liittyvät rajoitukset ja varmistaa näin kattavamman ymmärryksen ihmisten todellisesta verkkotoiminnasta.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus auttaa ymmärtämään uskonnollisen kuuluvuuden ja verkkopornografian välistä suhdetta Saksassa. Se korostaa tarvetta tehdä vivahteikas tutkimusta, jossa otetaan huomioon kulttuuriset ja uskonnolliset erot tällaisia ​​käyttäytymismalleja tarkasteltaessa.

Lähde: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

