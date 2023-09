Yksikerroksisten MoS2-nanonauhojen mekaanisia ominaisuuksia tutkittiin uudella mittausmenetelmällä

By

Japanilaiset ja kiinalaiset tutkijat ovat tehneet tutkimuksen yksikerroksisten molybdeenidisulfidin (MoS2) nanonauhojen mekaanisista ominaisuuksista, joissa on nojatuolin reunat. Ryhmä käytti in situ -transmissioelektromikroskopiaa tutkiakseen nanonauhan Youngin moduulia niiden leveyden funktiona.

Tutkijat havaitsivat, että nanonauhojen Youngin moduuli vaihteli käänteisesti niiden leveyden mukaan, ja nojatuolin reunoilla havaittiin suurempi sidosjäykkyys. Heidän Advanced Science -lehdessä julkaistut havainnot auttavat ymmärtämään paremmin nanonauhojen mekaanista vastetta, mikä on ratkaisevan tärkeää niiden käytön kannalta elektronisissa laitteissa, antureissa ja katalyyteissä.

Perinteisesti kvartsikiteitä on käytetty mekaanisina resonaattoreina anturitekniikassa. Kiinnostus kehittyneisiin nanomateriaaleihin, kuten yksikerroksisiin MoS2-nanonauhaihin, kasvaa kuitenkin niiden mahdollisuuksien vuoksi ohuina resonaattoreina. Nanonauhareunojen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien ymmärtäminen on avainasemassa niiden käytännön toteutuksessa näissä laitteissa.

Nanonauhan mekaanisten ominaisuuksien mittaamiseksi tutkijat kehittivät uuden mikromekaanisen mittausmenetelmän, joka sisälsi kvartsipohjaisen pituuspidennysresonaattorin (LER) in situ transmissioelektronimikroskoopin (TEM) pidikkeeseen. Tämä menetelmä mahdollisti korkean tarkkuuden mittaukset arvioimalla nanonauhojen vastaava jousivakio LER:n resonanssitaajuuden muutosten perusteella.

Kuorimalla MoS2-monikerroksen uloimman kerroksen volframikärjen avulla tutkijat saivat yksikerroksisen MoS2-nanonauhan, jossa oli nojatuolin reunarakenne. He määrittelivät nanonauhan leveyden ja pituuden TEM-kuvista ja käyttivät LER:n taajuussiirtymää Youngin moduulin laskemiseen.

Tutkimus paljasti, että nanonauhan Youngin moduuli vaihteli niiden leveyden mukaan. Leveämmille nauhoille moduuli pysyi vakiona, kun taas kapeampien nauhojen, joiden leveys oli alle 3 nm, se kasvoi leveyden pienentyessä. Tutkijat katsoivat tämän johtuvan suuremmasta sidosten jäykkyydestä reunoilla verrattuna sisustukseen.

Tiheysfunktionaalisten teorialaskelmat tukivat heidän havaintojaan, mikä osoitti, että nanonauhojen nojatuolin reunarakenne johti lisääntyneeseen reunalujuuteen Mo-atomien lommahduksesta ja elektronien siirtymisestä S-atomeihin.

MoS2-nanonauhan mekaanisten ominaisuuksien ymmärtämisellä on tärkeitä seurauksia nanomittakaavaisten, ultraohuiden mekaanisten resonaattoreiden suunnittelussa. Nämä havainnot voisivat tasoittaa tietä jokapäiväisiin laitteisiin, kuten älypuhelimiin ja kelloihin, integroitujen nanosensorien kehittämiselle, mikä mahdollistaa ympäristön reaaliaikaisen seurannan ja antaa numeerisia arvoja maku- ja hajuaistille.

Lähde: Chunmeng Liu et al, Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single-Layer Molybdeum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477