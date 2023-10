Deep Learningin käyttäminen ääritapahtumien ymmärtämiseen

Florida Atlantic Universityn College of Engineering and Computer Sciencen tutkijoiden äskettäin tekemässä tutkimuksessa on tutkittu syväoppimistekniikoiden käyttöä nestedynamiikan ääritapahtumien ymmärtämiseksi ja selittämiseksi paremmin. Äärimmäiset tapahtumat, kuten tulvat, rankkasateet ja tornadot, voivat vaikuttaa merkittävästi tieteellisiin ongelmiin ja käytännön tilanteisiin, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää paljastaa niiden taustalla olevat syyt.

Myrskyisät virtaukset, joille on ominaista epäsäännölliset ja arvaamattomat kuviot, muodostavat perustan ääritapahtumille. Näillä virroilla on monenlaisia ​​käyttäytymismalleja, ja ne ovat osoittautuneet haastaviksi ymmärtää perinteisten yhtälöiden avulla. Tämän vaikeuden voittamiseksi tutkimusryhmä käytti tietokonenäköistä syväoppimistekniikkaa ja mukautti sen äärimmäisten tapahtumien epälineaariseen analysointiin seinän rajatuissa turbulenteissa virtauksissa.

Ryhmä käytti hermoverkkoarkkitehtuuria nimeltä Convolutional Neural Network (CNN) arvioidakseen ulostyöntörakenteiden suhteellista intensiteettiä turbulenttisen virtauksen simulaatioissa. CNN koulutettiin ilman aiempaa tietoa taustalla olevasta virtausdynamiikasta. Tutkijat havaitsivat, että heidän muunneltu CNN yhdistettynä monikerroksiseen GradCAM-tekniikkaan oli tehokas ääritapahtumien lähteiden tunnistamisessa ja selittämisessä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat syvän oppimisen mahdollisuudet analysoida epälineaarisia korrelaatioita ja tunnistaa merkittäviä spatiaalisia piirteitä turbulenttisesta virtauksesta. Ymmärtämällä ja hallitsemalla turbulentteja virtauksia voidaan toteuttaa erilaisia ​​käytännön sovelluksia, kuten vähentää laivojen vastusta ja lisätä tehokkuutta energiainfrastruktuurissa.

Tämän tutkimuksen tulokset edistävät laajempaa ymmärrystä seinärajaisista turbulenteista virtauksista syväoppimistekniikoita käyttämällä. Muokattu CNN-GradCAM-kehys soveltuu muille tieteenaloille, joilla kriittisiä ilmiöitä hallitsevan tiladynamiikan tunnistaminen on haastavaa. Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia tutkia ja ennustaa äärimmäisiä tapahtumia käyttämällä datalähtöisiä lähestymistapoja.

Lähteet:

– Eric Jagodinski et al, "Dynaamisesti tärkeiden alueiden käänteinen tunnistaminen turbulenttisissa virroissa käyttämällä kolmiulotteisia konvoluutiohermoverkkoja", Physical Review Fluids (2023).

– Tarjoaa Florida Atlantic University

– Lainaus: Tutkimus käyttää syväoppimista ääritapausten selittämiseen (2023, 2. lokakuuta) haettu 2. lokakuuta 2023 osoitteesta https://phys.org/news/2023-10-employs-deep-extreme-events.html