Asteroidi 33 Polyhymnia: Salaperäinen ja erittäin tiheä kokonaisuus

Arizonan yliopiston Tucsonissa tutkijat ovat tehneet hämmentävän löydön tutkiessaan asteroidia 33 Polyhymnia. Tämä kreikkalaisen pyhien hymnien museon mukaan nimetty asteroidi on herättänyt astrofyysikkojen kiinnostuksen sen uskomattoman tiheyden vuoksi. Itse asiassa 33 Polyhymnia on niin tiheä, että tutkijat olettavat, että se voi koostua elementeistä, joita ei löydy jaksollisesta taulukosta.

Mahdollisuus, että asteroideja, joiden koostumusta ei tunneta maan päällä, on erityisen merkittävä niille, jotka osallistuvat avaruuslouhintaan. Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita louhimaan asteroideja jalometalleista, kuten kullasta, pitävät tällaisten elementtien olemassaoloa erittäin kiehtovana.

The European Physical Journal Plus -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat luokittelivat 33 Polyhymnian kompaktiksi ultratiheäksi objektiksi (CUDO) ja havaitsivat, että sen mitattu tiheys on suurempi kuin minkään maan tunnetun alkuaineen. He spekuloivat, että tämä asteroidi voi koostua superraskaista elementeistä, joita ihmiset eivät ole aiemmin tunnistaneet.

Näiden hypoteettisten alkuaineiden tiheys olisi jopa suurempi kuin osmiumilla, joka on tällä hetkellä tihein tunnettu luonnossa esiintyvä stabiili alkuaine. Niiden atomiluku on noin 164, joten nämä alkuaineet ylittäisivät osmiumin tiheydellä.

Arizonan yliopiston tiimi tutki elementtien ominaisuuksia, joiden atomiluku on suurempi kuin jaksollisessa taulukossa. Vaikka he tutkivat elementtejä, kuten osmiumia ja muita, jotka on valmistettu keinotekoisesti suuremmilla atomiluvuilla, he eivät löytäneet sellaisia, joiden massatiheydet voisivat selittää 33 Polyhymniassa tehdyt havainnot.

Tutkijat ehdottivat, että jos superraskaat elementit ovat riittävän vakaita, ne voisivat mahdollisesti esiintyä tiheiden asteroidien, kuten 33 Polyhymnian, ytimissä. Tämä avaa kiehtovia mahdollisuuksia aurinkokuntamme asteroidien koostumuksen lisätutkimukselle ja ymmärtämiselle.

NASAn viimeaikaiset pyrkimykset tutkia ja saada näytteitä asteroideista ovat linjassa Arizonan yliopiston havaintojen kanssa. Kaikkien aikojen ensimmäisen asteroidinäytteen onnistunut talteenotto asteroidi Bennusta sekä Psyche-avaruusaluksen laukaisu tutkimaan metallista asteroidia Psycheä korostavat näiden taivaankappaleiden tutkimisen tärkeyttä. Nämä tehtävät voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä asteroidien muodostumisesta ja koostumuksesta, valaisemalla aurinkokuntamme varhaista historiaa.

