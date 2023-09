Todista upeita revontulia Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa

Revontulet, yksi upeimmista luonnonnäyttelyistä maailmassa, voidaan nähdä eri paikoissa Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Vaikka ei ole mitään takeita tämän upean valoshown todistamisesta, tuleva päiväntasaus 23. syyskuuta voi tarjota paremmat mahdollisuudet Astronomy Ireland -lehden toimittajan David Mooren mukaan. Maan magneettikentän olosuhteet ja planeetan kallistus tänä aikana lisäävät mahdollisuutta nähdä revontulia.

Pohjois-Irlannin maaseutumaisemaa pohjoisrannikkoa pidetään yhtenä parhaista paikoista valojen tarkkailuun, koska etäisyydessä ei ole kaupungin valoja ja näkymä on Atlantin valtamerelle. Mayo, josta on myös näkymä merelle, on toinen hyvä paikka nähdä revontulet. Kirkas taivas on kuitenkin välttämätön katsomiseen mistä tahansa maan paikasta.

Auroran prosessi alkaa auringon räjähdyksistä, jotka vapauttavat miljardeja tonneja säteilyä avaruuteen. Nämä atomihiukkaset saavuttavat Maan ilmakehän noin kahden vuorokauden kuluttua, ja Maan magneettikenttä vetää niitä kohti pohjois- ja etelänapaa. Kun ne törmäävät ilmakehän atomien ja molekyylien kanssa, ne tuottavat eloisia värejä, jotka luonnehtivat revontulia.

Valojen voimakkuus riippuu hiukkasten aktiivisuudesta, ja pohjoisnavan ympärille muodostuu tyypillinen soikea muoto. Harvinaisissa tapauksissa, kun tapahtuu suuri aurinkoräjähdys, rengas laajenee ja voi ulottua jopa etelään Irlantiin asti. Revontulien katselumahdollisuuksien lisäämiseksi on tärkeää olla poissa ihmisen aiheuttamista valoista. Kaupungissa asuminen voi tarjota vain välähdyksen tärkeimmistä näyttelyistä, kun taas pimeämmät paikat maaseudulla tarjoavat paremman näkymän.

Astronomy Ireland ylläpitää aurorahälytyspalvelua, joka tarjoaa päivittäisiä päivityksiä taivaan olosuhteista ja mahdollisuudesta nähdä revontulet. On tärkeää huomata, että revontulia voidaan nähdä milloin tahansa yön aikana, ja sen kesto vaihtelee muutamasta tunnista koko yöhön.

Vaikka sääolosuhteet Irlannissa tuovat usein haasteita, seuraavat vuodet ovat lupaavia revontulien näkemiselle, sillä auringon aktiivisuus on huipussaan vuonna 2025. Pidä siis silmällä taivasta ja toivo kirkkaita öitä kokeaksesi tämän kunnioituksen. inspiroiva luonnonilmiö.

Lähteet:

– Astronomy Ireland -lehti