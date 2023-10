Nouseva avaruusalus laukaisee iskun Maan stratosfääriin

Avaruusalusten ja satelliittien laukaisujen lisääntyminen on tuonut merkittäviä määriä metalleja stratosfääriin, millä voi olla vaikutuksia ilmastoon, otsonikerrokseen ja Maan asuttavuuteen. Purduen yliopiston tutkijoiden tekemä tutkimus on havainnut ennennäkemättömän suuria metalliseosaerosolimääriä ilmakehässä lentokonepohjaisilla mittauksilla.

Tätä ihmisen valmistamaa materiaalia löytyy stratosfääristä, ilmakehän koskemattomasta alueesta. Näiden metallien esiintyminen stratosfäärissä muuttaa ilmakehän kemiaa ja voi vaikuttaa otsonikerrokseen ja yleiseen ilmakehän vakauteen. Kun vuoteen 50,000 mennessä odotetaan kasvavan jopa 2030 XNUMX satelliittia lisää, tarkka vaikutus ilmakehään on edelleen epävarma.

Tutkijaryhmä otti näytteitä ilmakehästä tutkimuslentokoneiden nokkakartioon kiinnitetyillä työkaluilla keräten tietoja yli 11 mailia maan pinnan yläpuolella. He löysivät merkittäviä määriä metalleja aerosoleista, jotka ovat todennäköisesti peräisin avaruusalusten ja satelliittien laukaisuista ja paluusta. Alkuaineita, kuten litiumia, alumiinia, kuparia ja lyijyä, löydettiin suurina määrinä, mikä ylitti luonnollisen kosmisen pölyn. Lisäksi merkittävä osa rikkihappohiukkasista, joilla on rooli otsonikerroksen suojaamisessa ja puskuroinnissa, sisälsi avaruusalusten metalleja.

On arvioitu, että vuoteen 50,000 mennessä voidaan laukaista jopa 2030 XNUMX lisäsatelliittia, mikä saattaa johtaa siihen, että puolet stratosfäärin rikkihappohiukkasista, jotka sisältävät metalleja, pääsevät takaisin. Näiden muutosten pitkän aikavälin vaikutukset ilmakehään ja otsonikerrokseen jäävät ymmärtämättä.

Stratosfäärin tutkiminen on haastavaa sen syrjäisen sijainnin vuoksi, mutta Purduen yliopiston ja NASAn Airborne Science -ohjelman tutkimustyöt ovat antaneet arvokkaita oivalluksia. Näytteenottovälineillä varustettuja lentokoneita käytetään häiriöttömän ilmanäytteiden keräämisen varmistamiseksi.

Stratosfääri on tärkeä osa maapallon ilmakehää, ja siinä on otsonikerros, joka suojaa planeettamme elämää haitallisilta ultraviolettisäteilyltä. Stratosfäärin vakaus on häiriintynyt viime vuosikymmeninä kloorifluorihiilivetyjen kaltaisten tekijöiden vuoksi. Vaikka otsonikerrosta on pyritty korjaamaan ja täydentämään, avaruusalusten laukaisujen vaikutus asettaa uusia haasteita.

Avaruusalusten laukaisujen lisääntyminen ja niiden pysyvä perintö stratosfäärissä metallien muodossa korostaa tarvetta lisätutkimukselle ja -analyysille mahdollisista vaikutuksista planeettamme ilmastoon ja asuttavuuteen. Näiden vaikutusten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, kun jatkamme avaruuden tutkimista ja satelliittiteknologian hyödyntämistä eri tarkoituksiin.

- Metalliseos: Kahden metallielementin seos, jota tyypillisesti käytetään lisäämään lujuutta tai korroosionkestävyyttä.

- Happo: Mikä tahansa aine, joka veteen liuotettuna antaa pH:n alle 7.0 tai luovuttaa vetyionin.

- NASA: Ilmailu-ja avaruushallinto.

- Kansallinen valtameren ja ilmakehän hallinto: National Oceanic and Atmospheric Administration on Yhdysvaltain valtion virasto, joka keskittyy Maan valtamerten ja ilmakehän olosuhteisiin ja muutoksiin.