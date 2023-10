Sky High Pollution: Jäljet ​​avaruusromusta löydetty Maan stratosfääristä

Tutkijat, jotka analysoivat stratosfäärissä sijaitsevalta tutkimustasolta kerättyä tietoa, ovat tehneet yllättävän löydön – pieniä metallikappaleita ja eksoottisia elementtejä hylätyistä avaruusaluksista. National Oceanic Atmospheric Administrationin (NOAA) yhdessä Purduen yliopiston ja Leedsin yliopiston tekemässä tutkimuksessa havaittiin alumiinia ja muita metalleja upotettuna noin 10 prosenttiin stratosfäärin hiukkasista. Odottavimpia alkuaineita olivat niobium ja hafnium, joita ei tyypillisesti löydy tällä ilmakehän alueella. Niiden alkuperän mysteeri ratkesi, kun alkuaineet jäljitettiin satelliitteihin ja rakettivahvistimiin, jotka käyttävät niitä lämmönkestävissä, korkean suorituskyvyn metalliseoksissa.

Tutkimuksessa käytettiin tutkimuslentokoneeseen asennettua PALMS-nimistä hiukkasanalyysiä (Particle Analysis by Laser Spectrometry) yksittäisten ilmahiukkasten keräämiseen ja kemialliseen analysointiin. Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli tutkia stratosfäärissä olevia aerosolihiukkasia. Stratosfääri, Maan ilmakehän toinen kerros, on otsonikerroksen koti, joka suojaa planeettaa haitallisilta ultraviolettivalolta.

Vaikka avaruusromun aiheuttaman saastumisen määrä saattaa tuntua pieneltä, sillä viimeisten viiden vuoden aikana on laukaistu yli 5,000 8,000 satelliittia ja useimpien odotetaan pääsevän lopulta takaisin ilmakehään, on kuitenkin ymmärrettävä, miten tämä vaikuttaa stratosfäärin aerosoleihin. OrbitingNow, organisaatio, joka jäljittää esineitä ulkoavaruudessa, tarkkailee tällä hetkellä noin XNUMX XNUMX esinettä matalalla Maan kiertoradalla, jotka lopulta palavat ilmakehässä.

Tämä tutkimus korostaa avaruustutkimuksen näkymätöntä vaikutusta maapallon ympäristöön ja vastuullisen avaruusjätteen hävittämisen tärkeyttä. Avaruusromun vaikutuksen ilmakehämme ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää sekä planeettamme suojelun että avaruusteknologian kestävän kehityksen kannalta.

