Tähtitieteilijät havaitsevat ennennäkemättömän kosmisen räjähdyksen hämmästyttävällä kirkkaudella

Tähtitieteilijöiden ryhmä on äskettäin nähnyt poikkeuksellista kosmista tapahtumaa, joka on hämmentänyt tutkijoita maailmanlaajuisesti. Tämä harvinainen ilmiö, joka tunnetaan nimellä luminous fast blue optical transient (LFBOT), on havaittu ensimmäistä kertaa ja on jättänyt tutkijat etsimään vastauksia.

LFBOT, nimeltään "Tasmanian Devil", esiintyi viereisessä galaksissa noin miljardin valovuoden päässä planeettamme. Toisin kuin supernovat, jotka haalistuvat vähitellen viikkojen tai kuukausien aikana, LFBOTit saavuttavat nopeasti huippukirkkautensa ja heikkenevät sitten nopeasti muutamassa päivässä.

Tasmanian paholaisen valtava kirkkaus on hämmentänyt tiedemiehiä, sillä se säteilee energiaa, joka vastaa 100 miljardin auringon energiaa. Astrofyysikko Jeff Cooke Swinburnen teknillisestä yliopistosta ja ARC:n Gravitational Wave Discoveryn huippuyksiköstä (OzGrav) Australiasta sanoi: "Tällaista tapahtumaa ei ole koskaan ennen nähty."

Vuodesta 2018 lähtien on havaittu vain kourallinen LFBOT:eja, jotka kaikki ovat esiintyneet galakseissa, joissa tähdet muodostuvat aktiivisesti. Tähtitieteellinen yhteisö on epävarma näiden harvinaisten tapahtumien taustalla olevasta mekanismista.

Tutkimuksen johtava kirjoittaja Anna YQ Ho, Cornellin yliopiston tähtitieteen apulaisprofessori, selitti: "LFBOTit ovat jo eräänlainen outo, eksoottinen tapahtuma, joten tämä oli vielä oudompaa." Valtavan energiamäärän lähde on edelleen tuntematon.

Tasmanian Devil LFBOTin löytö ja sen toistuva leimahdus ovat herättäneet tutkijoille entistä enemmän kysymyksiä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin äskettäin Nature-lehdessä. Tutkijat käyttivät maailmanlaajuisesti vaikuttavaa 15 teleskoopin valikoimaa paljastaakseen soihdun.

FAQ

Mikä on LFBOT?

LFBOT eli valovoimainen nopea sininen optinen transientti on eräänlainen kosminen räjähdys, joka loistaa kirkkaasti sinisessä valossa saavuttaen huippukirkkautensa ja haalistuen muutamassa päivässä.

Miten LFBOT eroaa supernovasta?

Toisin kuin supernovat, joiden himmeneminen voi kestää viikkoja tai kuukausia, LFBOTit saavuttavat nopeasti huippukirkkautensa ja heikentävät sitten kirkkautta lyhyessä ajassa.

Mitä ainutlaatuista Tasmanian Devil LFBOTissa on?

Tasmanian Devil LFBOT on ensimmäinen havaittu tapaus LFBOTista toistuvasti. Se säteilee hämmästyttävän paljon energiaa, joka vastaa 100 miljardia aurinkoa.

Mikä on Tasmanian Devil LFBOTin energian lähde?

Tiedemiehet eivät tällä hetkellä ole tietoisia Tasmanian Devil LFBOTin osoittamasta massiivisesta energian vapautumisesta taustalla olevasta mekanismista.