Tähtitieteilijät löytävät potentiaalisia tähtien siemeniä infrapuna-tummissa pilvissä

Äskettäinen tutkimus, jonka tähtitieteilijät tekivät Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) -teleskoopilla, on tuonut uutta valoa suurimassaisten tähtien muodostumiseen. Tutkijat keskittyivät 39 infrapunatummaan pilveen (IRDC), jotka ovat massiivisia, kylmiä ja tiheitä kaasu- ja pölypilviä, joiden uskotaan olevan massiivisten tähtien syntypaikkoja.

Tiimi löysi yli 800 potentiaalista tähden siementä tai molekyylipilviydintä näistä IRDC:istä. Mielenkiintoista on, että 99 prosentilta näistä ytimistä puuttuu tarvittava massa kehittyäkseen suurimassaisiksi tähdiksi, mikä viittaa siihen, että suurimassaisten tähtien muodostumismekanismi eroaa olennaisesti pienimassaisten tähtien muodostumismekanismista.

Yksi kiehtova löydös tutkimuksesta on näiden ytimien jakautuminen. Tähtijoukkoissa suurimassaiset tähdet ryhmitellään tyypillisesti yhteen, kun taas pienimassaiset tähdet ovat levinneet laajemmin. Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että suurempimassaisten ytimien sijainnit IRDC:issä eivät osoittaneet etusijaa pienempimassaisten ytimien paikkoihin verrattuna. Sen sijaan ryhmä havaitsi, että tiheämmät ytimet olivat yleensä keskittyneet paikallisesti. Tämä osoittaa, että tiheämmät ytimet, pikemminkin kuin vain massiiviset ytimet, voivat olla suurimassaisten tähtien esiasteita.

Suurimassaisten tähtien muodostumisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, koska niillä on tärkeä rooli maailmankaikkeuden kehityksessä. Suurimassaiset tähdet edistävät raskaiden alkuaineiden vapautumista ja niiden räjähdysmäistä kuolemaa supernovien luoessa shokkiaaltoja, jotka muokkaavat niiden ympäröivää ympäristöä. Kuitenkin niiden harvinaisuuden vuoksi massiivisten tähtien muodostumismekanismi on jäänyt huonosti ymmärretyksi.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä suurimassaisten tähtien muodostumisen alkuvaiheista. Tunnistamalla mahdollisia tähtien siemeniä IRDC:issä tähtitieteilijät voivat laajentaa ymmärrystään massiivisten tähtien syntymiseen liittyvistä monimutkaisista prosesseista.

