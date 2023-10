Resistenssiharjoittelu ikääntyville aikuisille: elämänlaadun parantaminen ja lihasten menettämisen estäminen

Ikääntyessämme on entistä tärkeämpää asettaa fyysinen kunto ja terveys etusijalle, jotta voimme säilyttää kykymme suorittaa jokapäiväisiä tehtäviä ilman fyysistä uupumusta. Fyysisesti aktiivinen pysyminen ikääntyessämme ei vain paranna elämänlaatuamme, vaan antaa meille myös mahdollisuuden jatkaa erityisten muistojen luomista rakkaidemme kanssa. Yksi tehokas tapa ylläpitää fyysistä toimintaa ja ehkäistä ikääntymiseen liittyvää lihasten menetystä on vastusharjoittelu.

Vastusharjoittelu, joka tunnetaan myös nimellä voimaharjoittelu, sisältää harjoituksia, jotka haastavat lihakset voittamaan vastuksen. Se voi olla eri muodoissa ja se voidaan räätälöidä yksilön tarpeiden mukaan heidän ikääntyessään. Vastustusharjoittelun sisällyttäminen harjoitusrutiinimme voi auttaa torjumaan iän myötä ilmenevää lihasten toiminnan ja massan luonnollista heikkenemistä, joka tunnetaan nimellä sarkopenia. Sarkopenia liittyy lisääntyneeseen kaatumisriskiin, sydän- ja verisuonisairauksiin, aineenvaihduntasairauksiin ja muihin terveysongelmiin.

Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että alhainen lihasvoima on merkittävä sarkopeniaa edistävä tekijä. Siksi oikean vastustuskykyharjoitteluohjelman toteuttaminen, joka keskittyy voiman parantamiseen, on välttämätöntä tämän laskun torjumiseksi tai kääntämiseksi. Säännöllinen voimaharjoittelu kohtalaisilla tai raskailla painoilla on osoittautunut tehokkaaksi sarkopenian ehkäisyssä ja sitä pidetään turvallisena, kun se tehdään oikein. On kuitenkin tärkeää pyytää ohjausta päteviltä ammattilaisilta, kuten personal trainerilta tai voima- ja kuntoiluasiantuntijoilta, jotta varmistetaan oikea muoto ja tekniikka.

National Strength and Conditioning Associationin mukaan vanhempien aikuisten tulisi harjoittaa voimaharjoittelua kahdesta kolmeen päivää viikossa. Harjoittelun tulisi sisältää harjoituksia, joissa on useita niveliä päälihasryhmää kohden, 12-50 toistoa sarjaa kohti. Intensiteetti tulee asettaa välille 85–24 % yksilön yhden toiston enimmäismäärästä. On suositeltavaa levätä 48–XNUMX minuuttia sarjojen välillä, jotta palautumisaika on riittävä. On ehdotettu, että vanhemmat aikuiset suorittavat tämän ohjelman kahdesta kolmeen päivää viikossa, jolloin istuntojen välillä on XNUMX-XNUMX tuntia.

Omien tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaan räätälöidyn vastusharjoitusohjelman toteuttaminen voi parantaa merkittävästi voimaa ja edistää terveiden lihasten ja luuston ylläpitoa iän myötä. Vaikka yllä olevat ohjeet tarjoavat puitteet, ammattilaisen kuuleminen mahdollistaa henkilökohtaisemman harjoitusohjelman. Vastustusharjoittelun priorisointi ei ainoastaan ​​vahvista lihaksia, vaan myös parantaa ikääntyvien aikuisten yleistä elämänlaatua ja elinvoimaa.

Vastusharjoittelu voi olla monenlaista. Jamie Grill / Tetra Images Getty Imagesin kautta.

