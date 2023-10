Todistamassa höyrylaivageysirin upeaa purkausta Yellowstonen kansallispuistossa

Steamboat Geyserin purkaus Yellowstonen kansallispuistossa on merkittävä näky, jonka monet vierailijat toivovat kokevansa. Kathleen Rynkiewicz-Stubylla oli uskomaton tilaisuus todistaa tätä spektaakkelia äskettäin, kun maailman korkein aktiivinen geysiri purkautui kuumaa vettä ja höyryä jopa 400 jalkaa ilmaan. Hän tallensi tapahtumasta videon, joka esitteli henkeäsalpaavan höyrypatsaan väkisin poistuvan geysiristä, mukana suihkumoottoria muistuttava ääni.

Norris Geyser -altaalla sijaitseva Steamboat Geyser on tällä hetkellä kaikkien aikojen aktiivisin jakso. Toisin kuin Old Faithfulin ennustettavissa olevat purkaukset, Steamboatin purkaukset ovat erittäin arvaamattomia, mikä tekee siitä vaikeasti katsottavan ilmiön. On kuitenkin merkkejä, joita vierailijat voivat varoa lisätäkseen mahdollisuuksiaan nähdä Steamboat kaikessa loistossaan.

Mike Poland, tutkimusgeofyysikko ja Yellowstonen tulivuoren observatorion johtaja, selitti tyypillisen höyrylaivan purkauksen eri vaiheita. Alkuvaihe, joka tunnetaan nimellä vesivaihe, kestää muutaman minuutin ja sisältää veden nousun 300–400 jalkaa korkealle. Tämän jälkeen geysir siirtyy höyryvaiheeseen, joka voi kestää jopa 24 tuntia alenevalla intensiteetillä. Rynkiewicz-Stubyn kuvaama video taltioi purkauksen höyryvaiheen, mikä osoittaa, että se kuvattiin pian vesivaiheen päättymisen jälkeen.

Jokaisella Yellowstonen geysirillä on oma ainutlaatuinen persoonallisuutensa ja purkautumisaikataulunsa. Vaikka Old Faithful purkautuu säännöllisen aikataulun mukaan, Steamboatin purkaukset ovat täysin satunnaisia. Tutkijat spekuloivat, että Steamboatin arvaamattomuus voi johtua sen eristäytymättömyydestä ympäristöstään, toisin kuin geysirit, kuten Old Faithful tai Lone Star Geyser. Laajasta tutkimuksesta huolimatta geysirien purkausten takana olevat mekanismit, mukaan lukien erot epäsäännöllisten geysirien, kuten Steamboat, ja ennustettavien, kuten Old Faithfulin, välillä, ovat edelleen mysteeri.

Mitä tulee Steamboatin tuleviin purkauksiin, on mahdotonta ennustaa varmuudella. Se voi tapahtua milloin tahansa tai kestää useita vuosia ennen seuraavaa purkausta. Onneksi Steamboatilla on tällä hetkellä aktiivisempi ajanjakso kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2023 geysir on purkautunut jo seitsemän kertaa, mikä merkitsee aktiivisuuden kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Syyt näiden aktiivisten ajanjaksojen taustalla ovat kuitenkin edelleen tuntemattomia.

Tiedemiehet ovat tehneet tutkimuksia selvittääkseen Steamboatin toistuvien purkausten syitä, mutta lopullisia vastauksia ei ole löydetty. Muutoksia geysirin putkistossa ja ulkoisia tekijöitä, kuten sateita, maanjäristyksiä ja pohjaveden tasoa, on pidetty mahdollisina selityksinä. Siitä huolimatta tarvitaan paljon enemmän tutkimusta geysirien monimutkaisen dynamiikan ymmärtämiseksi täysin.

Huolimatta viimeaikaisesta purkausten noususta, Steamboatin taajuus on laskenut viime vuosina. Vaikka vuonna 20 tapahtui 2021 purkausta ja 11 vuonna 2022, vuoden 2023 loppuun mennessä niiden odotetaan tapahtuvan vain 10. Syyt vuosien 2019 ja 2020 purkausten huipun ja sitä seuranneen laskun taustalla ovat edelleen epävarmoja.

Höyrylaivan purkauksen näkemisen lisäämiseksi vierailijoiden tulee pysyä valppaina merkkejä lähestyvästä toiminnasta. Pienten purkausten lisääntyminen, joiden vesipurkaukset vaihtelevat muutamasta metristä kymmeniin jaloihin, osoittavat, että suuri purkaus saattaa olla lähestymässä. Nämä pienet purkaukset voivat kuitenkin kestää päiviä tai jopa viikkoja ennen kuin jatkuva, merkittävä purkautuminen tapahtuu. Lisäksi suurten purkausten aikana Steamboatin tiedetään tyhjentävän läheisen Cistern Springin.

Vaikka Höyrylaivan purkaukselle ei ole tarkkaa aikataulua, oikeaan aikaan oikeassa paikassa oleminen voi tarjota merkittävän ja unohtumattoman kokemuksen. Olipa sitten onni todistamassa upeaa purkausta tai joutuu odottamaan kärsivällisesti seuraavaa, Steamboat Geyserin kunnioitusta herättävä voima kiehtoo edelleen vierailijat Yellowstonen kansallispuistossa.

Geyserit: Geyserit ovat kuumia lähteitä, jotka ajoittain suihkuttavat vettä ja höyryä ilmaan maanalaisen vulkaanisen toiminnan vuoksi.

Steamboat Geyser: Steamboat Geyser on maailman korkein aktiivinen geysir, ja se sijaitsee Yellowstonen kansallispuistossa.

Vanha uskollinen: Old Faithful on kuuluisa ja ennustettavissa oleva geysir Yellowstonen kansallispuistossa, joka purkautuu noin 90 minuutin välein.

Yellowstonen tulivuoren observatorio: Yellowstone Volcano Observatory on tieteellinen tutkimuskeskus, joka seuraa tulivuoren ja maanjäristysten toimintaa Yellowstonen kansallispuistossa.

