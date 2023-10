SpaceX:n Starlink käynnistää suoran matkapuhelinsatelliittipalvelun

SpaceX:n Starlink, joka tunnetaan satelliitti-internet-palvelustaan, on ilmoittanut suunnitelmistaan ​​tarjota satelliittipuhelinpalvelu nimeltä Direct to Cell. Starlinkin verkkosivuston mukaan Direct to Cell tarjoaa aluksi tekstiviestipalvelun vuodesta 2024 alkaen, ja puhe- ja dataominaisuudet lisätään vuonna 2025. Palvelun tavoitteena on tarjota kaikkialla mahdollisuus tekstiviestien lähettämiseen, soittamiseen ja selaamiseen maalla, järvillä ja rannikkovedet.

Starlink on tehnyt yhteistyötä useiden maailmanlaajuisten operaattorien kanssa, mukaan lukien T-Mobile US, Rogers Kanadassa, Optus Australiassa, One NZ Uudessa-Seelannissa, Salt Sveitsissä ja KDDI Japanissa varmistaakseen vastavuoroisen pääsyn kumppanimaissa. Yhtiö korostaa, että palvelun käyttäminen ei vaadi muutoksia puhelimen laitteistoon tai erityisiin sovelluksiin, sillä se toimii olemassa olevien LTE-puhelimien kanssa. On kuitenkin epäselvää, rajoitetaanko palvelu aluksi 4G:hen vai otetaanko 5G-tuki käyttöön myöhemmin.

Direct to Cell -palvelu toimii samalla tavalla kuin matkapuhelintorni avaruudessa, jolloin asiakkaat voivat vaeltaa palveluun, kun he ovat palveluntarjoajansa matkapuhelintornin kantaman ulkopuolella. Vaikka hintatietoja ei ole vielä julkistettu, Starlinkin hyökkäys satelliittipuhelinmarkkinoille tulee, kun myös muut yritykset ovat uskaltaneet tähän tilaan. Apple esitteli satelliittituen hätäviestinnässä iPhone 14:ssä, Qualcomm ilmoitti kaksisuuntaisista viestintäominaisuuksista Iridium-satelliittikonstellaation kautta, ja Vodafone väitti tehneensä ensimmäisen avaruuteen perustuvan 5G-puhelun muokkaamattomilla puhelimilla.

Starlink kohtaa kuitenkin mahdollisia sääntelyhaasteita AT&T:n ja kilpailijan Omnispacen taholta. AT&T on anonut Yhdysvaltain liittovaltion viestintäkomissiota (FCC) estämään Starlinkiä käyttämästä T-Mobilen taajuuksia, kun taas Omnispace on ilmaissut huolensa häiriöistä sen omaan satelliittipuhelinjärjestelmään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SpaceX:n Starlinkin Direct to Cell -satelliittipuhelinpalvelu pyrkii tarjoamaan maailmanlaajuisen peiton ja pääsyn tekstiin, puheeseen ja dataan olemassa olevilla LTE-puhelimilla. Satelliittipuhelinmarkkinoille on tullut myös muita yrityksiä, mutta Starlinkin on selviydyttävä sääntelyn haasteista laajentaessaan satelliittiviestintätarjontaansa.

