SpaceX käynnistää värikäs valojunan Starlink-satelliiteilla

By

Äskettäinen SpaceX-laukaisu on luonut upean kevyen junan yötaivaan poikki. Laukaisu, joka tapahtui Cape Canaveral Space Force Stationilla Floridassa, lähetti 22 Starlink-satelliittia matalalle Maan kiertoradalle. Nämä satelliitit, jotka ovat osa SpaceX:n maailmanlaajuista laajakaistainternet-aloitetta, ovat kiehtoneet tarkkailijoita useissa osavaltioissa, mukaan lukien Connecticutissa, Utahissa, Illinoisissa, Michiganissa, Ohiossa ja Wisconsinissa.

Starlink-satelliitit vastaavat laajakaistainternetin toimittamisesta käyttäjille ympäri maailmaa. SpaceX on ottanut käyttöön yli 2019 3,000 satelliittia niiden ensimmäisen laukaisun jälkeen vuonna 7,500. Yhtiön tavoitteena on asettaa yhteensä XNUMX XNUMX satelliittia matalalle Maan kiertoradalle, kuten Federal Communications Commission on hyväksynyt.

Kun Starlink-satelliitit ovat kiertoradalla, ne liikkuvat suoraa tietä heijastaen valoa ja tehden ne näkyviksi maasta. Niiden näkyvyys on kuitenkin rajallinen, koska ne lopulta muodostavat oman kiertoradansa. Kuljetuksen aikana Starlink-ketju voi välähtää taivaalla useita kertoja yhden yön aikana.

Satelliittien havaitsemisesta kiinnostuneille on saatavilla useita Internet-resursseja. Verkko- ja mobiilisovelluksen "Find Starlink" avulla käyttäjät voivat seurata satelliittiketjuja koordinaattien tai kaupungin perusteella. Satellitemap.space tarjoaa maapallon kaltaisen kartan, joka näyttää Starlink-satelliittien sijainnit ja antaa tietoja, kuten laukaisupäivät ja viimeisimmät kurssit. Käyttäjät voivat merkitä kotinsa kartalle määrittääkseen, milloin satelliitti kulkee pään yläpuolella.

Starlink-satelliittien äskettäin luoma kevyt juna on tarjonnut kiehtovan ja epätavallisen näkyn tarkkailijoille useissa osavaltioissa. Kun SpaceX jatkaa uusien satelliittien laukaisua, yötaivas saattaa nähdä tulevaisuudessa entistä häikäisevämpiä näyttöjä.

Lähteet:

– “Starlink-satelliittijuna – Kuinka nähdä ja seurata sitä” – Avaruus

– "Jättiläismäiset salaman suihkut, jotka ovat 50 kertaa vahvempia kuin tavalliset pultit ampuvat ylöspäin hurrikaani Franklinista - Puerto Rico" - NatureWorldNews.com