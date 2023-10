Satelliittisignaalit: uhka tähtitiedelle ja universumin ymmärtämiselle

Satelliiteista on tullut yleinen näky yötaivaalla viime vuosina, ja tuhansia on lähetetty Maan kiertoradalle ja kymmeniä tuhansia on suunniteltu tulevaisuudelle. Tämä satelliittitoiminnan lisääntyminen muodostaa kuitenkin merkittävän riskin yhteydellemme kosmokseen ja on herättänyt huolta tähtitieteilijöiden keskuudessa.

Curtinin yliopiston tutkijat suorittivat tutkimuksen, jossa tutkittiin Starlink-satelliittien lähettämiä radiosignaaleja, megakonstellaatiota, jonka tarkoituksena on tarjota maailmanlaajuista satelliittipeittoa. Tutkimuksessaan he havaitsivat, että nämä satelliitit "vuotaivat" radiosignaaleja, jotka häiritsivät radioastronomiaa. Jopa nimetyllä "radiohiljaisella vyöhykkeellä" Länsi-Australiassa satelliittien säteilyn havaittiin olevan kirkkaampia kuin mikään luonnollinen lähde taivaalla.

Yksi keskeisistä ongelmista on, että radioteleskoopit, joita käytetään tähtitieteessä havaitsemaan kaukaisten taivaankappaleiden heikkoja signaaleja, ovat erittäin herkkiä ja voivat poimia häiriöitä jopa heikoista radiolähettimistä. Starlink-satelliittien lähettämien signaalien odottamattomat ja tahattomat taajuudet voivat vaikuttaa vakavasti radioteleskooppien kykyyn tarkkailla ja tutkia maailmankaikkeutta.

Tämä häiriö on erityisen huolestuttava Square Kilometer Array (SKA) -alueella, joka on suurin koskaan toteutettu radioobservatorioprojekti. Tämän projektin rakentaminen on jo aloitettu Länsi-Australiassa, ja satelliittisignaalien aiheuttamat häiriöt ovat merkittävä uhka sen onnistumiselle.

Vaikka satelliittioperaattorit eivät tällä hetkellä riko sääntöjä ja radiotaajuuksien käyttöä koskevat määräykset ovat monimutkaisia, satelliittioperaattoreiden on puututtava tähän ongelmaan ja vähennettävä häiritsevien signaalien syntymistä. SpaceX, Starlink-satelliittikonstellaation operaattori, on tehnyt parannuksia vähentääkseen satelliittien heijastavuutta, mutta lisätoimia tarvitaan radioaallonpituuksien päästöjen vähentämiseksi merkittävästi.

Ihmiskunnan tulevaisuuden näkemyksen säilyttäminen maailmankaikkeudesta ja tärkeiden löytöjen ja teknologioiden mahdollistaminen riippuu satelliittioperaattoreiden yhteistyöstä ja halukkuudesta käsitellä tätä asiaa. Vaikka määräykset saattavat kehittyä hitaasti, on tärkeää, että tutkijoiden ja toimijoiden välinen jatkuva yhteistyö löytää ratkaisuja, jotka minimoivat radioastronomian häiriöitä.

Otsikko: Satelliittisignaalit: Uhka tähtitiedelle ja ymmärryksemme maailmankaikkeudesta

Lähde: The Conversation