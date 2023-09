Starlink-satelliitti hajoaa Karibialla: todista mahtavaa paluuta

By

Todistajien Puerto Ricossa ja Dominikaanisessa tasavallassa nähtiin merkittävä näky 6. syyskuuta 2023. He havaitsivat satelliitin palaamisen, joka kattoi koko taivaan horisontista horisonttiin ja loihtii polkua lounaasta koilliseen. Tästä näytöstä vastaava objekti tunnistettiin Starlink-30167:ksi, satelliittiksi SpaceX:n Starlink-tähdistöstä. Starlink-28 laukaistiin 2023. heinäkuuta 30167, ja se oli osa 22 Internet-satelliitin ryhmää. Se ei kuitenkaan saavuttanut suunniteltua kiertorataa ja menetti vähitellen korkeutta ja palasi lopulta Maan ilmakehään.

Starlink-satelliitin hajoaminen kuvattiin eri kulmista videolle, joka tarjoaa dramaattisen kuvan tapahtumasta. Satelliitin hajottua pienet fragmentit erottuivat pääobjektista, ja jotkut johtivat tapahtumaa, kun taas toiset jäivät jälkeen. Tämä pirstoutuminen on selvä osoitus siitä, että havaittu kohde on avaruusromua eikä luonnollista meteoria. Avaruusromu esiintyy usein hitaasti liikkuvana "meteorina", joka voi kestää yhden tai kaksi minuuttia, mikä on jyrkästi ristiriidassa luonnollisen meteorin lyhytkestoisena.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Starlink-satelliitit on nähty hajoavan taivaalla. Aikaisemmin 7. helmikuuta 2022 ryhmä hiljattain laukaistuja satelliitteja palasi ilmakehään auringosta tulevan geomagneettisen myrskyn vuoksi. Nämä myrskyt voivat aiheuttaa ilmakehän lämpenemisen ja vaikuttaa ilmakehän tiheyteen, mikä lisää vastusta ja matalia satelliitteja palaa sisään.

Teknologian ja avaruustutkimuksen edistyessä on tärkeää pystyä erottamaan luonnolliset meteorit ja avaruusjätteet. Avaruusromun ominaisuudet, kuten sen hidas liike ja havaittava pirstoutuminen, voivat auttaa tunnistamaan sen keinotekoiseksi esineeksi. Starlink-satelliitin hajoamisen kaltaisten tapahtumien havainnointi tarjoaa paitsi kiehtovan spektaakkelin, myös arvokkaita näkemyksiä avaruusromun käyttäytymisestä.

