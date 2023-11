Boeingin CST-100 Starliner -tehtävän uusi käynnistyspäivä paljastettiin

By

NASAn kaupallisen avaruusosaston johtajan Phil McAlisterin mukaan NASA:n jännittävässä päivityksessä Boeingin CST-100 Starliner -ajoneuvon ensimmäinen miehitetty laukaisu on määrä tapahtua huhtikuussa. Crew Flight Test (CFT) -tehtävä, joka oli alun perin suunniteltu vuodelle 2022, viivästyi teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tehtävän valmistelut ovat kuitenkin raiteilla, ja jos kaikki menee hyvin, laukaisu tapahtuu 14. huhtikuuta.

CFT-tehtävällä on suuri merkitys, sillä se ei merkitse vain Starliner-avaruusaluksen ensimmäistä miehistöllistä lentoa, vaan myös ensimmäistä kertaa miehitetty yhdysvaltalainen kapseli laskeutuu maahan sen sijaan, että se roiskuisi mereen. Lisäksi tämä on ensimmäinen miehitetty laukaisu Cape Canaveralista sitten vuoden 7 Apollo 1968 -tehtävän.

NASA ja Boeing ovat työskennelleet ahkerasti CFT-operaation valmistelujen aikana havaittujen teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yksi ongelma oli palavan teipin poistaminen Starliner-kapselin johdinsarjoista. Boeingin Starliner-ohjelman pääinsinöörin Dave McCannin mukaan yli 1,300 XNUMX metriä teippiä on poistettu ja korvattu palamattomilla vaihtoehdoilla. Tiimit työskentelivät ahkerasti varmistaakseen ajoneuvon turvallisuuden.

Toinen tärkeä osa tehtävää on avaruusaluksen laskuvarjojen pehmeiden linkkien uudelleensuunnittelu niiden turvamarginaalin lisäämiseksi. Tammikuulle on suunniteltu pudotustesti, jossa arvioidaan uudelleen suunniteltujen linkkien suorituskykyä. Tämän testin onnistunut suorittaminen on ratkaisevan tärkeää 14. huhtikuuta koskevan käynnistysaikataulun säilyttämiseksi.

Kun CFT-tehtävä on suoritettu onnistuneesti, Starliner integroidaan laivastoon pitkiä Kansainvälisen avaruusaseman (ISS) miehistön kiertotehtäviä varten. Tämä vuorottelee SpaceX:n Crew Dragonin kanssa, joka osallistuu säännöllisiin ISS-tehtäviin.

FAQ:

K: Milloin Boeingin CST-100 Starlinerin ensimmäinen miehistön laukaisu on suunniteltu?

V: Käyttöönotto on tällä hetkellä suunniteltu 14. huhtikuuta.

K: Mikä tekee CFT-tehtävästä merkittävän?

V: CFT-lento on ensimmäinen miehistöllinen yhdysvaltalainen kapseli, joka laskeutuu maalle valtameren sijaan, ja se on ensimmäinen miehistöllinen laukaisu Cape Canaveralista sitten vuoden 1968.

K: Mitä teknisiä ongelmia NASA ja Boeing käsittelivät?

V: Ongelmiin sisältyi palavan teipin poistaminen johdinsarjoista ja avaruusaluksen laskuvarjojen pehmeiden lenkkien uudelleensuunnittelu turvallisuuden lisäämiseksi.

K: Mikä on seuraava vaihe ennen julkaisua?

V: Tammikuussa suoritettava pudotustesti arvioi laskuvarjojen uudelleen suunniteltujen pehmeiden linkkien suorituskykyä. Sen menestys on ratkaisevan tärkeää käynnistysaikataulun ylläpitämisen kannalta.