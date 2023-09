Avaruuden ihmeen tuominen Kenian lapsille

By

Kenialainen tähtitieteilijä Susan Murabana pyrkii osoittamaan lapsille maaseutuyhteisöissä, että tiede on kaikille. Aviomiehensä, valokuvaaja Daniel Chu Owenin kanssa Murabana matkustaa näihin yhteisöihin kaukoputken ja puhallettavan planetaarion kanssa opettaen jopa 300 lapselle tähdistä ja planeetoista. Tämä aloite rahoitetaan matkatuloilla, jotka tukevat Murabanan perustamaa Travelling Telescopea, joka on sosiaalinen yritys kouluttaa ja innostaa nuoria tähtitieteen ja tieteen parissa.

Teleskooppien ja planetaarioiden pääsyn puute on monien Kenian lasten kohtaama haaste. Murabana toivoo näiden kokemusten laajentavan heidän näköalojaan ja maailmankuvaansa. Esittelemällä lapsille kosmoksen ihmeitä, hän pyrkii innostamaan ja sytyttämään heidän uteliaisuutensa maailmaa ja Kenian ulkopuolella olevia mahdollisuuksia kohtaan.

Lähde: The Guardian

Äitiyskuolleisuuden käsitteleminen synnytystuen avulla

Huston-Tillotson University, historiallisesti mustien yliopisto Austinissa, Texasissa, on käynnistänyt Boldly BLUE -ohjelman, jonka tarkoituksena on puuttua osavaltion korkeaan äitiyskuolleisuuteen, erityisesti mustien naisten keskuudessa. Aloitteen tavoitteena on kouluttaa douloja, kätilöitä ja imetyskonsultteja antamaan olennaista tukea synnytysprosessin aikana.

Lisäämällä synnytysasiantuntijoiden monimuotoisuutta ja saatavuutta Keski-Teksasissa yliopisto toivoo parantavansa syntyvien ihmisten mahdollisuuksia saada kulttuurisesti mukautettua ja jatkuvaa hoitoa. Ohjelma keskittyy aluksi doulien koulutukseen, ja suunnitelmissa on laajentua imetyskonsulteihin ja kätilöihin seuraavan vuoden aikana. Näiden palvelujen tarjoaminen maksutta auttaa varmistamaan, että useammat ihmiset saavat tarvitsemaansa tukea raskauden ja synnytyksen aikana.

Lähde: KUT

Kuolleiden akkujen muuttaminen kestäviksi luonnonvaroiksi

Tyhjien akkujen kierrättäminen voi olla avain kestävään akkutuotantoon puhtaaseen energiaan siirtymiseen. Euroopan säädökset vaativat lisää akkujen kierrätystä, mikä voi vähentää akkuvalmistuksen ympäristövaikutuksia minimoimalla laajamittaisen kaivostoiminnan tarpeen ja minimoimalla jätettä.

Aiemmin litiumioniakkujen kierrätys on ollut rajoitettua ja haastavaa. Euroopan uudet määräykset edellyttävät kuitenkin sähköajoneuvojen, sähköpyörien ja energian varastointijärjestelmien litiumioniakkujen keräämistä ja kierrätystä. Säännöt sisältävät myös tiukat metallien talteenottotavoitteet. Näitä määräyksiä pidetään askeleena kohti kriittisten materiaalien suljetun kierron luomista.

Kierrättämällä metalleja, kuten litiumia, kobolttia ja nikkeliä kuolleista akuista, uusien akkujen tuotanto voi olla kestävämpää ja ympäristöystävällisempää.

Lähde: Grist