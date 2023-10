Tähtitieteen päivitys: Osittainen auringonpimennys lokakuussa

Lokakuu tuo jännittäviä tapahtumia kaiken ikäisille tähtien katsojille. Planeettojen havaitsemisen ja kahden meteorisuihkun ohella tämän kuun kohokohta on osittainen auringonpimennys. Toisin kuin täydellinen pimennys, jossa kuu peittää auringon kokonaan, osittainen auringonpimennys tapahtuu, kun kuu peittää vain osan auringosta.

14. lokakuuta klo 1 Guelphin asukkailla on mahdollisuus nähdä tätä taivaallista ilmiötä. Kuu alkaa liikkua auringon edessä puolenpäivän aikoihin ja estää vähitellen jopa 30 % auringosta huipussaan noin klo 1 Klo 2 mennessä auringonvalo palautuu täysin. Tämä osittainen pimennys on harvinainen tapahtuma, ja se on edeltäjä lähes täydelliselle auringonpimennykselle ensi vuonna huhtikuun 30. päivänä, jonka peitto Guelphissa on 8 %.

On tärkeää huomata, että pimennyksen tarkkaileminen ilman asianmukaisia ​​turvavarusteita voi olla vaarallista. Turvallisen katselun varmistamiseksi on erittäin tärkeää käyttää asianmukaisia ​​suojavarusteita. Saat lisätietoja auringonpimennyksen katsomisesta turvallisesti vierailemalla luotettavissa lähteissä, kuten NASA.

Vaikka Guelphilla ei ole mahdollisuutta todistaa rengaspimennyksen täyttä "tulirenkaan" vaikutusta, joka on nähtävissä muualla Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, osittainen auringonpimennys on silti kokemisen arvoinen kokemisen arvoinen tähtitieteellinen tapahtuma. Merkitse siis kalenteriisi, kokoa ystäväsi ja perheesi ja valmistaudu katsomaan taivaalle lokakuun 14. päivänä.

Tähtien katseleminen ei ainoastaan ​​anna meille mahdollisuuden arvostaa avaruuden, planeettojen ja tähtien ihmeitä, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden ystävystyä muiden uteliaiden mielien kanssa. Älä unohda katsoa lokakuun Star Gazing Guide -videota Guelph Physicsin YouTube-kanavalla saadaksesi lisää näkemyksiä tämän kuun tähtitieteellisistä tapahtumista.

Lähteet:

– Guelphin yliopiston fysiikan laitos

– NASA (tietoa auringonpimennysten turvallisesta katselusta)