5 kanadalaista kohdetta upeaan tähtien katseluun

Vuosituhansien ajan ihmiset ovat olleet tähdet ja niiden salaisuudet kiehtoneet. Valosaasteen lisääntyessä näkemyksemme yötaivaasta on kuitenkin hämärtynyt. Tämän torjumiseksi ihmiset etsivät nyt paikkoja, joissa on tummempi taivas saadakseen paremman tähtien katselun. Kanadassa on useita kohteita, joista on upeat näkymät tähdille ympäri vuoden. Tutkitaan viittä näistä tähtien katselupaikasta.

Albertan Jasperin kansallispuistossa järjestetään vuosittain Jasper Dark Sky Festival, kolmen viikonlopun tapahtuma, jossa juhlitaan kaikkea avaruutta. 13.-29. lokakuuta vierailijat voivat nauttia sinfonioista tähtien alla ja johtavien tiedemiesten puheista. Itse puisto on nimetty Dark-Sky Preserve -suojelualueeksi, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tähtien katseluun ympäri vuoden.

Albertan Smoky Lakessa voit oppia alkuperäiskansojen tähtitarinoista Métis Crossingissa. Tiedonhaltijat jakavat esi-isiensä tarinoita tähdistä korostaen niiden merkitystä navigoinnissa. Alueen valosaasteiden puute tekee siitä ihanteellisen paikan tähtien katseluun. Ainutlaatuisen kokemuksen saamiseksi voit varata yön yhdessä heidän huippumoderneista taivaankatselukupoleistaan, josta on selkeä näkymä yötaivaalle.

Churchill, Manitoba, joka tunnetaan maailman jääkarhun pääkaupunkina, tarjoaa myös upeat näkymät revontulia eli revontulia kohti. Kun näkyvyys on jopa 300 yötä vuodessa, vierailijat voivat nähdä henkeäsalpaavia vihreän ja violetin pyörteitä taivaalla. Paikalliset matkanjärjestäjät tarjoavat asiantuntijaoppaita, usean päivän paketteja ja valokuvausvinkkejä parhaan kokemuksen saavuttamiseksi.

Trout Point Lodge Nova Scotiassa on täydellinen kohde ylelliseen pakopaikkaan syrjäisessä erämaassa. Tobeaticin erämaa-alueen ympäröimä lodge on Unescon tunnustama Starlight Hotel. Vieraat voivat nauttia opastetuista tähtien katseluretkistä ja todistaa meteorisuihkuja yhdellä Pohjois-Amerikan synkimmistä taivaista.

Järven rannalla sijaitsevista mökeistään tunnetussa Muskokassa Ontariossa sijaitsee Kanadan ensimmäinen pimeän taivaan puisto, Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Tämä luonnonsuojelualue on suojattu valosaasteelta vuodesta 1999, ja se on erinomainen paikka tähtien katseluun ja tarjoaa esteettömät näkymät Linnunradalle. Telttailu on käytettävissä ympäri vuoden merkityillä telttaleirintäalueilla.

Nämä Kanadan kohteet tarjoavat uskomattomia mahdollisuuksia tähtien katseluun, jolloin vierailijat voivat olla yhteydessä kosmokseen ja arvostaa yötaivaan kauneutta.

