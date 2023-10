Tulirengas: Rengasmainen auringonpimennys Albuquerquessa, New Mexicossa

By

Rengasmainen auringonpimennys, joka tunnetaan myös nimellä "tulirengas", on hämmästyttävä taivaallinen tapahtuma, joka tapahtuu, kun maa, kuu ja aurinko ovat täydellisessä linjassa. Toisin kuin täydellinen auringonpimennys, jossa kuu on lähimpänä Maata, rengasmaisen pimennyksen aikana kuu on lähellä tai kauimpana pisteestään Maasta. Tämä johtaa kirkkaaseen auringonvalon renkaaseen, joka ympäröi pimennettyä kuuta.

Lokakuun 14. päivänä harvinainen rengasmainen auringonpimennys näkyy suuressa osassa Yhdysvaltojen länsiosaa Oregonista Texasiin. Katseluhuippujen aikana yli 90 % auringosta peittyy kuuhun. Tulirenkaan todistamiseksi on asetettava itsensä 116 mailia leveälle pimennyspolulle.

Albuquerque, New Mexico, on monille kätevä paikka tarkkailla tätä taivaallista ilmiötä. Pimennys alkaa Albuquerquessa klo 9 MST ja saavuttaa rengasmaisuuden klo 13. Sen jälkeen kuu siirtyy vähitellen pois auringosta ja taivas alkaa kirkastua.

Katselukokemuksen parantamiseksi New Mexicon yliopisto isännöi Enchanted Eclipse 2023 -juhlaa Johnson Fieldissä. Tämä tapahtuma alkaa klo 8 ja tarjoaa aurinkolasit, kartat ja kaukoputket pimennyksen turvallista tarkkailua varten. On tärkeää huomata, että pimennystä kuvaavat ihmiset tarvitsevat aurinkosuodattimen kameroihinsa suojaamaan silmiään ja laitteitaan.

Enchanted Eclipse 2023 -juhla päättyy klo 12, jolloin osallistujat voivat nauttia tästä kunnioitusta herättävästä tapahtumasta.

Lisätietoja rengasmaisesta auringonpimennyksestä ja Enchanted Eclipse 2023 -juhlista Albuquerquessa on osoitteessa www.eclipse.unm.edu.

