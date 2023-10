SpaceX poistaa Starlinkin jonotuslistan Yhdysvalloissa ja tarjoaa välittömän tilauksen

By

SpaceX on ilmoittanut, että se on poistanut jonotuslistan Starlink-satelliittiverkkojärjestelmästään Yhdysvalloissa. Tämä tarkoittaa, että kiinnostuneet asiakkaat voivat nyt tilata välittömän pääsyn ilman odottelua. Yhtiö selittää tämän saavutuksen toisen sukupolven Starlink-satelliittinsa parantuneella kapasiteetilla, jotka tarjoavat neljä kertaa enemmän kapasiteettia kuin ensimmäinen sukupolvi. Tämän seurauksena Starlink on nyt saatavilla kaikkialla maassa.

Aiemmin pääsy SpaceX:n satelliitti-internet-järjestelmään oli rajoitettu tietyissä osissa Yhdysvaltoja suuren kysynnän vuoksi. Potentiaaliset asiakkaat joutuivat odottamaan viikkoja tai kuukausia pääsyäkseen, kun taas nykyiset tilaajat kokivat verkon ruuhka-ongelmia, jotka saattoivat hidastaa Internetin nopeutta. SpaceX on kuitenkin pyrkinyt laajentamaan Starlinkin kapasiteettia laukaisemalla lisää satelliitteja, mikä on vähitellen lieventänyt pääsyrajoituksia.

Maanantaina jonotuslistan viimeiset jäljellä olevat pidätykset, jotka sijaitsevat pääasiassa Yhdysvaltojen kaakkoisosassa, saivat vihdoin pääsyn. Tämä kehitys tapahtui pian sen jälkeen, kun SpaceX lähetti kiertoradalle toisen 22 Starlink-satelliitin erän, mikä nosti satelliittien kokonaismäärän 4,845 XNUMX:een, kuten tähtitieteilijä Jonathan McDowell vahvisti.

Vaikka jonotuslista on poistettu, jotkut tilaajat ja jopa Starlink itse ovat ilmoittaneet odotettua hitaammin. Toisen sukupolven Starlink-satelliitit eivät kuitenkaan tarjoa vain lisää kapasiteettia, vaan lupaavat myös nopeampia internetnopeuksia maakäyttäjille. Lisäksi SpaceX valmistautuu esittelemään seuraavan sukupolven lautaslaitteita, joiden odotetaan parantavan suorituskykyä entisestään.

