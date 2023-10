SpaceX Falcon 9 laukaisi 22 Starlink-satelliittia

SpaceX Falcon 9 -raketin on määrä laukaista 22 Starlink-internet-satelliittia kiertoradalle tänään Floridan Cape Canaveral -avaruusasemalta. Lanseerauksen on määrä tapahtua klo 5 EDT, ja tarvittaessa on saatavilla useita varmuuskopiointimahdollisuuksia. Kiinnostuneet voivat seurata laukaisua suorana SpaceX:n X-tilin (aiemmin Twitter) kautta.

Falcon 9 -raketin ensimmäinen vaihe, joka on lentänyt aiemmin 16 tehtävää, palaa maan päälle ja laskeutuu drone-alukseen Just Read the Instructions noin 8.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Tämä lanseeraus on yhden lennon ujo yhtiön uudelleenkäyttöennätyksestä, joka saavutettiin vasta viime kuussa.

Noin 65 minuuttia laukaisun jälkeen Falcon 9:n ylempi vaihe lähettää 22 Starlink-satelliittia avaruuteen. SpaceX on laajentanut nopeasti Starlink-megakonstellaatiotaan yli 70 kiertoratatehtävällä pelkästään vuonna 2023. Tällä hetkellä kiertoradalla on lähes 4,900 XNUMX toiminnassa olevaa Starlink-satelliittia, ja tämä laukaisu edistää tähdistön jatkuvaa kasvua.

Starlink tarjoaa Internet-palvelua asiakkaille ympäri maailmaa lähettämällä signaaleja satelliittiverkosta maassa oleviin vastaanottimiin. Lisäämällä satelliitteja konstellaatioon SpaceX pyrkii lisäämään peittoa ja parantamaan Internet-yhteyksiä maailmanlaajuisesti.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: [Lisää lähdeartikkelin otsikko]

– Kuvan luotto: SpaceX