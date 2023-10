SpaceX laukaisee 22 muuta Starlink-satelliittia Doubleheader-avaruuslennolla

By

SpaceX valmistautuu avaruuslennon kaksoisotsikkoon, kun se valmistautuu laukaisemaan 22 muuta Starlink-internet-satelliittiaan. Tämän doubleheaderin ensimmäisen osuuden on määrä tapahtua tänä iltana, 8. lokakuuta, ja Falcon 9 -raketin on määrä nousta Cape Canaveral -avaruusasemalta klo 9 EDT. Käynnistystä varten on saatavilla myös neljä varmuuskopiointimahdollisuutta.

Laukaisua ja tehtävää voi seurata suorana SpaceX:n tilin kautta X:ssä (entinen Twitter) ja kattavuus alkaa viisi minuuttia ennen nousua. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Falcon 9:n ensimmäinen vaihe palaa maahan ja laskeutuu pystysuoraan SpaceX:n drone-alukseen A Shortfall of Gravitas noin 8.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Tämä Falcon 9:n ensimmäinen vaihe on jo suorittanut 14 nousua ja laskua, mukaan lukien astronauttien lähettäminen NASA:n kansainväliselle avaruusasemalle.

Noin 65 minuuttia laukaisun jälkeen 22 Starlink-satelliittia lähetetään Falcon 9:n yläasteelta matalalle Maan kiertoradalle. Tämän laukaisun jälkeen länsirannikolta lähtee toinen Starlink-tehtävä klo 3 EDT. Tämä on SpaceX:n vuoden 23. ja 71. kiertoratalaukaisu, joista suurin osa on omistettu Starlink-megakonstellaation laajentamiseen.

Starlink-megakonstellaatio koostuu tällä hetkellä yli 4,830 XNUMX toimivasta satelliitista, ja se keskittyy tarjoamaan Internet-yhteyden alipalveltuille alueille ympäri maailmaa. SpaceX jatkaa edistysaskeleita satelliittipohjaisten Internet-yhteyksien alalla, ja nämä tulevat laukaisut edistävät entisestään heidän kunnianhimoisia tavoitteitaan.

Lähteet:

Lähde: Space.com – "SpaceX laukaisee tänä iltana 22 muuta Starlink-satelliittia ennätysraketilla"