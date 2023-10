SpaceX laukaisee 22 Starlink-satelliittia tehostettujen satelliittien tähdistöä varten

By

SpaceX:n Starlink-satelliittikonstellaatio on saamassa merkittävän päivityksen 22 satelliitin laukaisun myötä Floridasta. 9 Starlink-internet-satelliittia kuljettavan Falcon 22 -raketin on määrä nousta tiistaina 17. lokakuuta klo 5 ET Space Launch Complex 20:stä (SLC-40) Cape Canaveral -avaruusasemalla.

Tämä laukaisu on merkittävä, koska se merkitsee raketin ensimmäisen vaiheen tehostimen 16. lentoa. Booster on aiemmin tukenut tehtäviä, kuten GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 ja kahdeksaa Starlink-tehtävää. Tämä vaikuttava ennätys osoittaa SpaceX:n rakettien uudelleenkäytettävyyden ja luotettavuuden.

Vaiheen erottamisen jälkeen ensimmäisen vaiheen boosteria ei hylätä, vaan se palaa maan päälle. Se suorittaa hallitun laskeutumisen ja laskeutuu lopulta Just Read the Instructions -drone-alukseen, joka sijaitsee Atlantin valtamerellä. Tämä laskeutuminen ja palautus on osoitus SpaceX:n sitoutumisesta kestävään avaruustutkimukseen käyttämällä kalliita komponentteja uudelleen sen sijaan, että ne heittäisivät pois yhden käyttökerran jälkeen.

Niille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan tehtävän etenemistä, suora lähetys on saatavilla SpaceX:n virallisella YouTube-kanavalla @SpaceX noin viisi minuuttia ennen nousua. Tämä tarjoaa katsojille eturivin istuimen nähdäkseen Falcon 9 -raketin, joka kuljettaa Starlink-satelliitteja, ja sitä seuraavaa tehostelaskua drone-alukseen Atlantin valtamerellä.

Jokaisella onnistuneella laukaisulla SpaceX:n Starlink-satelliittikokonaisuus laajenee edelleen ja tuo maailmanlaajuisen nopean internetyhteyden askeleen lähemmäksi todellisuutta.

Lähteet:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)