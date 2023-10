SpaceX asettaa kaksi peräkkäistä Starlink-satelliitin laukaisua Floridassa ja Kaliforniassa

SpaceX valmistautuu kahteen peräkkäiseen Starlink-satelliittien laukaisuun Falcon 9 -rakettillaan. Ensimmäinen laukaisu suunnitellaan sunnuntaina 8. lokakuuta Space Launch Complex 4 East:stä ​​(SLC-4E) Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta Kaliforniassa. 21 Starlink-satelliittia lähetetään matalalle Maan kiertoradalle klo 12 PT.

Tuleva julkaisu merkitsee 14. lentoa ensimmäisen vaiheen tehostimelle, joka on aiemmin tukenut useita tehtäviä, kuten Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B ja kahdeksan Starlink-tehtävää. Vaiheiden erottamisen jälkeen ensimmäinen vaihe yrittää laskeutua Tyynelle valtamerelle sijoitetulle "Of Course I Still Love You" -drone-alukselle.

Toinen erä Starlink-satelliitteja laukaistaan ​​sitten maanantaina 9. lokakuuta Space Launch Complex 40:stä (SLC-40) Cape Canaveral Space Force Stationilta Floridassa. Suunniteltu nousuaika on 9:06 ET.

Ensimmäisen laukaisun tapaan Falcon 9:n ensimmäisen vaiheen tehostin toista laukaisua varten on lentänyt 14 aikaisemmalla tehtävällä, mukaan lukien CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA ja viisi Starlink-tehtävää. Ensimmäisessä vaiheessa yritetään laskeutua Atlantin valtamerelle sijoitettuun "A Shortfall of Gravitas" -drone-alukseen.

SpaceX tarjoaa suoran webcast-lähetyksen molemmista laukaisuista virallisella verkkosivustollaan. Webcast-lähetys alkaa noin viisi minuuttia ennen nousua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SpaceX valmistautuu kahteen peräkkäiseen Starlink-satelliittien laukaisuun, joista ensimmäinen laukaisu tapahtuu Kaliforniassa ja toinen Floridassa. Nämä laukaisut edistävät SpaceX:n Starlink-satelliittikonstellaation jatkuvaa käyttöönottoa ja tarjoavat maailmanlaajuisen Internet-peiton.

Määritelmät:

– Starlink: SpaceX:n rakentama satelliitti-internet-konstellaation, joka tarjoaa maailmanlaajuisen Internet-peiton.

– Falcon 9: SpaceX:n kehittämä ja valmistama kaksivaiheinen kantoraketti.

– Matalan kiertorata: Noin 2,000 1,200 kilometrin (XNUMX XNUMX mailin) ​​etäisyydellä Maan pinnasta oleva avaruusalue, jossa useimmat satelliitit toimivat.

