SpaceX pinoaa tähtialuksen prototyypin ennen testilentoa

SpaceX on saanut päätökseen uusimman Starship-prototyyppinsä pinoamisen Starbasen laitoksessaan Teksasissa valmistautuakseen avaruusaluksen toista testilentoa varten. Yhtiö jakoi valokuvia pinoamisprosessista sosiaalisessa mediassa sekä uutisen, että he tekevät yhteistyötä Federal Aviation Administrationin (FAA) kanssa laukaisuluvan saamiseksi.

FAA sai äskettäin päätökseen tutkimuksensa Starshipin ensimmäisestä testilennosta, joka tapahtui 20. huhtikuuta. Valitettavasti tehtävässä ilmeni ongelmia ja ajoneuvo tuhottiin tarkoituksella. Elon Musk on kuitenkin todennut, että uusin Starship-ajoneuvo on teknisesti valmis lentoon, ja sen moottoreita on testattu onnistuneesti. SpaceX odottaa FAA:n lupaa laukaisun jatkamiseksi.

Lähes 400 jalkaa korkea Starship on suurin ja tehokkain koskaan rakennettu raketti. Se ylittää NASAn Saturn V -kuuraketin työntövoiman. Avaruusalus koostuu kahdesta vaiheesta – yläasteesta, jota kutsutaan myös Starshipiksi, ja ensimmäisen vaiheen tehostimesta, joka tunnetaan nimellä Super Heavy. Molemmat komponentit on suunniteltu täysin uudelleenkäytettäviksi, mikä on Muskin mukaan ratkaiseva tekijä Marsin kolonisaatiosta taloudellisesti kannattavaksi.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun SpaceX pinoaa tämän Starship-prototyypin. Tiimi sai samanlaisen leikkauksen päätökseen juuri viime kuussa. Yhtiön valmistautuessa tulevaan koelennolle se jatkaa tiivistä yhteistyötä FAA:n kanssa varmistaakseen onnistuneen käynnistämisen.

