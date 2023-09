SpaceX laukaisee Falcon 9 -raketin Starlink-satelliiteilla

SpaceX suunnittelee laukaisevansa Falcon 9 -raketin Vandenbergin avaruusvoimatukikohdasta maanantaina 11. syyskuuta klo 11. Raketti kuljettaa 57 Starlink-satelliittia, jotka ovat osa SpaceX:n nopeaa laajakaistasatelliittiinternet-palvelua.

Jos ensimmäinen laukaisu viivästyy, SpaceX:llä on varalaukaisumahdollisuudet tiistaina ja keskiviikkona. Yhtiö pyrkii laskeutumaan raketin ensimmäisen vaiheen tehostimen Of Course I Still Love You -dronelaivaan Tyynellämerellä, joka on tämän tehostimen 11. lento.

Suora webcast-lähetys laukaisusta on saatavilla SpaceX-profiilissa X:ssä (entinen Twitter) noin viisi minuuttia ennen nousua.

Starlink on SpaceX:n kunnianhimoinen projekti maailmanlaajuisen satelliitti-internet-konstellaation luomiseksi. Nämä pienet, noin 260 kiloa painavat satelliitit otetaan käyttöön matalalla Maan kiertoradalla tarjoamaan nopeat, matalan latenssin internetyhteydet kaikkialla maailmassa. Ottamalla käyttöön 21 lisäsatelliittia SpaceX laajentaa Starlink-kalustoa parantaakseen kasvavaa laajakaistainternetpalveluaan.

SpaceX:n uudelleenkäytettävä Falcon 9 -rakettitekniikka mahdollistaa kustannustehokkaat laukaisut avaruuteen ottamalla talteen ja käyttämällä uudelleen raketin ensimmäistä vaihetta. Yhtiö on saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä boosterien laskeutumisessa ja uudelleenkäynnisyksessä, mikä osoittaa potentiaalin alentaa laukaisukustannuksia ja parantaa pääsyä avaruuteen.

Lähteet: SpaceX