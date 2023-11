SpaceX laukaisee 23 Starlink-satelliittia kiertoradalle: Internet-yhteyden laajentaminen

Avaruustutkimusyhtiö SpaceX aikoo laukaista 23 Starlink-internet-satelliittia kiertoradalle tänä iltana. Laukaisu tapahtuu Cape Canaveral Space Force Stationilta Floridassa, mikä merkitsee uutta kiireistä ajanjaksoa yhtiölle. Suunniteltu laukaisuikkuna avautuu klo 11 EDT (01 GMT 0401. marraskuuta), ja voit katsoa suoraa lähetystä SpaceX:n tilillä X:ssä (aiemmin Twitter).

Jos onnistuu, Falcon 9 -raketin ensimmäinen vaihe palaa maahan laskeutuen pystysuoraan "A Shortfall of Gravitas" -nimiselle drone-alukselle Atlantin valtamerellä noin 8.5 minuuttia nousun jälkeen. Tällä vahvistimella on vaikuttava historia, sillä sitä on käytetty 15 edellisessä laukaisussa ja laskeutumisessa. Se on tukenut tehtäviä, kuten Starlink-lentoja, sekä NASA:n astronauttitehtäviä, nimittäin Crew-3 ja Crew-4.

Noin 65.5 minuutin kuluttua 23 Starlink-satelliittia lähetetään matalalle Maan kiertoradalle Falcon 9:n yläasteelta. Tämä käyttöönotto edistää SpaceX:n jatkuvia pyrkimyksiä laajentaa maailmanlaajuista Internet-peittoa Starlink-konstellaation kautta. Jokaisen satelliitin laukaisun myötä kiertävien satelliittien verkosto kasvaa, mikä lisää nopeiden Internet-palvelujen saatavuutta syrjäisillä ja alipalveltuilla alueilla.

FAQ:

K: Mikä on Starlink?

V: Starlink on SpaceX:n rakentama satelliittikonstellaatio, joka tarjoaa maailmanlaajuisen laajakaistaisen Internet-peiton.

K: Kuinka monta Starlink-satelliittia on tällä hetkellä kiertoradalla?

V: Tähän mennessä SpaceX on lähettänyt tuhansia Starlink-satelliitteja kiertoradalle.

K: Kuinka Starlink toimii?

V: Starlink-satelliitit toimivat muodostamalla mesh-verkon avaruudessa, mikä mahdollistaa satelliittien ja maa-asemien välisen yhteyden Internet-palvelujen tarjoamiseksi.

K: Miksi Internet-yhteyden laajentaminen on tärkeää?

V: Internet-yhteyden laajentamisella on valtavia sosioekonomisia etuja, koska se mahdollistaa yhteyksien alueilla, joilla aiemmin oli alipalveluita, ja edistää koulutus-, talous- ja teknologisia mahdollisuuksia.

K: Missä voin katsella SpaceX:n laukaisua?

V: SpaceX:n suoria lähetyksiä voi katsoa heidän virallisella Twitter-tilillään X.

Lähteet:

– [SpaceX:n virallinen verkkosivusto](https://www.spacex.com/)

– [NASA – SpaceX Commercial Crew Program](https://www.nasa.gov/launchamerica/)