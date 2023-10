SpaceX Falcon 9 -raketti laukaisee 21 Starlink-satelliittia

SpaceX Falcon 9 -raketin on määrä laukaista 21 Starlink-internet-satelliittia kiertoradalle Kalifornian Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta. Laukaisu on määrä tapahtua tänään varhain aamulla, ja raketti nousee kello 3 EDT. Jos ajoitus ei kuitenkaan toimi, käytettävissä on kolme varmuuskopiointimahdollisuutta.

Julkaisu lähetetään X:ssä, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter, ja se alkaa noin viisi minuuttia ennen nousua. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Falcon 9:n ensimmäinen vaihe palaa turvallisesti maan päälle laskeutuen drone-alukselle ”Of Course I Still Love You” noin 8.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Tämän raketin ensimmäinen vaihe on jo suorittanut 16 lentoa, mikä on vain yksi SpaceX:n uudelleenkäyttöennätys.

21 Starlink-satelliittia otetaan käyttöön Falcon 9:n yläasteelta noin 62.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Tämä laukaisu on SpaceX:n 75. kiertoratalento vuonna 2023, sillä yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 lentoa vuoden loppuun mennessä ja 144 vuonna 2024.

SpaceX:n ensisijainen painopiste tänä vuonna on ollut Starlink-megakonstellation rakentaminen, jonka tavoitteena on tarjota maailmanlaajuista Internet-peittoa. Tällä hetkellä Starlink koostuu lähes 4,900 XNUMX toiminnassa olevasta satelliitista, ja tämä määrä jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa.

Lähteet:

- space.com

- Azernews