SpaceX Falcon 9 -raketti laukaisee 21 Starlink-satelliittia kiertoradalle

SpaceX valmistautuu uuteen raketin laukaisuun, tällä kertaa lähettääkseen kiertoradalle 21 Starlink-internet-satelliittia. Falcon 9 -raketin on määrä lähteä lentoon Kalifornian Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta lauantaina klo 3 EDT. Jos viiveitä esiintyy, varmuuskopiointimahdollisuudet ovat käytettävissä klo 47 EDT ja 4 EDT välillä.

Laukaisu lähetetään SpaceX:n tilille X:ssä (aiemmin Twitter) noin viisi minuuttia ennen nousua. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Falcon 9:n ensimmäinen vaihe palaa maan päälle ja laskeutuu drone-alukselle ”Of Course I Still Love You” noin 8.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Tämä on 16. lento tämän nimenomaisen raketin ensimmäiselle vaiheelle, vain yksi lento alle yhtiön uudelleenkäyttöennätyksen.

Noin 62.5 minuutin kuluttua 21 Starlink-satelliittia saapuvat Falcon 9:n yläasteelta. Tämä laukaisu on SpaceX:n 75. kiertoratatehtävä vuonna 2023, sillä yhtiö pyrkii saavuttamaan tavoitteensa 100 lentoa vuoden loppuun mennessä ja 144 lentoa vuonna 2024.

SpaceX:n Starlink-projekti on ollut tänä vuonna tärkeä painopiste, ja noin 60 prosenttia heidän lennoistaan ​​on suunnattu Internet-megakonstellaation laajentamiseen. Tällä hetkellä Starlinkissa on lähes 4,900 XNUMX toiminnassa olevaa satelliittia, ja tämä määrä jatkaa kasvuaan tulevina vuosina.

Lähde: SpaceX Mission Description