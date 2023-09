SpaceX valmistautuu toiseen Starlink-laukaisuun

SpaceX valmistautuu seuraavaan Starlink-laukaisuun Cape Canaveralista, joka on suunniteltu perjantai-iltana. Starlink 6-14 -tehtävä näkee Falcon 9 -raketin, joka kuljettaa jopa 22 Internet-satelliittia, nousuun Cape Canaveral Space Force Stationin Space Launch Complex 40:stä. Ensisijainen laukaisuikkuna on asetettu klo 7, ja varavaihtoehtoja on tarvittaessa saatavilla.

Sääolosuhteiden ennustetaan olevan suotuisat, 60 %:n todennäköisyydellä hyvien olosuhteiden olevan ikkunan alussa ja kasvavat 85 %:iin loppuun mennessä. 24 tunnin viiveessä todennäköisyys paranee 90 prosenttiin. SpaceX aikoo palauttaa ensimmäisen vaiheen tehostimen, joka tekee seitsemännen lentonsa drone-aluksella A Shortfall of Gravitas Atlantilla.

Laukaisujen kattavuuden osalta SpaceX on ilmoittanut, että se toimittaa päivityksiä yksityisistä laukaisuistaan ​​vain virallisen tilinsä kautta X-alustalla (entinen Twitter). Tämä muutos tulee sen jälkeen, kun yhtiö tarjosi laukaisukuvauksen viimeisestä tehtävästään sunnuntai-iltana Kennedyn avaruuskeskuksesta X:llä, vain minuuttia ennen nousua.

Vaikka SpaceX jatkaa korkealla laukaisunopeudella, on syytä huomata, että tämä on 47. laukaisu Space Coastilta tänä vuonna, ja lähes kaikki laukaisu on SpaceX. United Launch Alliance (ULA) laukaisee vasta vuoden toisen kerran lauantaiaamuna Atlas V -raketilla kansallisen tiedustelutoimiston ja avaruusjoukkojen tehtävässä. Toisen Space Coastin laukaisun tänä vuonna suoritti Relativity Space maaliskuussa.

Kalifornian tehtaista lähtevät laukaisut mukaan lukien SpaceX on saavuttamassa 90 laukaisua vuoden aikana. Tämä laukaisu on sen 63. kiertoratalento vuonna 2023, mikä ylittää jo edellisen vuonna 61 asetetun ennätyksen, 2022. On tärkeää huomata, että tämä luku ei sisällä sen Texasin testilaukaisun Starshipin ja Super Heavyn epäonnistunutta yritystä 20. huhtikuuta. laitos. SpaceX:llä on kuitenkin toinen pinottu Starship, joka odottaa Federal Aviation Administrationin hyväksyntää toiselle laukaisuyritykselle.

Määritelmät:

– Falcon 9: SpaceX:n kehittämä ja valmistama kahdessa vaiheessa kiertoradalle suuntautuva, keskikorkea kantoraketti.

– Starlink: SpaceX:n satelliittikonstellaatioprojekti, jonka tavoitteena on tarjota globaali laajakaistapeitto.

– Droneship: SpaceX:n käyttämä itsenäinen alus rakettien laskeutumiseen ja palauttamiseen merellä.

– United Launch Alliance (ULA): Boeingin ja Lockheed Martinin yhteisyritys, joka tarjoaa avaruuteen laukaisupalveluita.

– Atlas V: ULA:n kehittämä kantoraketti.

– National Reconnaissance Office (NRO): Yhdysvaltain hallituksen organisaatio, joka vastaa tiedustelusatelliittien suunnittelusta, hankinnasta, laukaisusta ja toiminnasta.

– Avaruusvoimat: Yhdysvaltain asevoimien haara, joka vastaa avaruussodasta.

