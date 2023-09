SpaceX Falcon 9 -raketti laukaistiin ennätysten 17. kerran

By

SpaceX Falcon 9 -raketti tekee historiaa laukaisemalla 17. kerran tänä iltana. Raketti kuljettaa 22 SpaceX:n Starlink-internetsatelliittia. Laukaisun on määrä tapahtua Cape Canaveral -avaruusasemalta Floridassa klo 10 EDT. Katsojat voivat seurata tapahtumaa suorana SpaceX:n tilin kautta X:ssä.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Falcon 9:n ensimmäinen vaihe palaa Maahan 8.5 minuutin kuluttua ja laskeutuu merelle sijoitetulle SpaceX-drone-alukselle. Tämä on 17. onnistunut nousu ja lasku tälle Falcon 9 -tehostimelle, mikä asettaa uuden virstanpylvään rakettien uudelleenkäytettävyydelle. Tällä hetkellä vain kaksi Falcon 9 -boosteria on saavuttanut 16 lentoa.

Raketissa olevat 22 Starlink-satelliittia lähetetään matalalle Maan kiertoradalle noin 62.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Tämä laukaisu edistää myös SpaceX:n ennätystä, sillä se on heidän vuoden 65. kiertoratalento, joka ylittää aiemman vuonna 61 tehdyn ennätyksensä 2022.

SpaceX on keskittynyt tänä vuonna ensisijaisesti laajentamaan Starlink-megakonstellaatiota, joka koostuu tällä hetkellä yli 4,700 12,000 toimivasta satelliitista. Yhtiö aikoo kuitenkin jatkaa tämän määrän kasvattamista, koska heillä on lupa laukaista 30,000 XNUMX Starlink-satelliittia ja he ovat hakeneet hyväksyntää XNUMX XNUMX lisäsatelliitille.

Jokaisella onnistuneella laukaisulla ja laskeutumisella SpaceX osoittaa rakettien uudelleenkäytettävyyden tärkeyden ja potentiaalin. Kun he jatkavat avaruusteknologian rajojen työntämistä, avaruustutkimuksen tulevaisuus näyttää kirkkaammalta kuin koskaan.

Lähteet:

– SpaceX-tehtävän kuvaus

– SpaceX:n tili X:ssä (entinen Twitter)